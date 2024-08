Ukrajinské sily môžu použiť stíhačky F-16, ak sa zamerajú na porazenie ruskej protivzdušnej obrany

Prvá várka

Bagatelizovanie účinkov

5.8.2024 (SITA.sk) - Na to, aby mohli ukrajinské obranné sily použiť stíhačky F-16, ktoré dorazili na Ukrajinu, musia zamerať svoje úsilie na porazenie nepriateľskej protivzdušnej obrany v ruskom tyle a na okupovaných ukrajinských územiach pomocou západných zbraní s dlhým doletom. V najnovšej správe o vojne na Ukrajine to konštatujú analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Ukrajina uviedla, že dostala prvú várku amerických stíhačiek F-16. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu potvrdil prílet týchto lietadiel na Ukrajinu, pričom v tejto súvislosti poďakoval najmä Dánsku, Holandsku a USA.Analytici z ISW uvádzajú, že Ukrajina bude potrebovať značný počet F-16 na nasadenie v rozsahu potrebnom na úspešnú integráciu stíhačiek do širšieho systému protivzdušnej obrany. Niektoré západné médiá však uviedli, že v tomto roku bude môcť Ukrajina nasadiť do akcie približne desať takýchto stíhačiek zo sľúbeného počtu asi 60.Analytici uvádzajú, že takzvaní ruskí vojenskí blogeri reagovali na príchod F-16 tým, že sa snažili bagatelizovať ich potenciálne účinky na bojisko. Tým priamo „podkopali“ ruské informačné operácie zamerané na prezentáciu dodávok F-16 a iných západných zbraňových systémov ako „červenú čiaru“, ktorú nemožno prekročiť.Odborníci poznamenávajú, že Rusko opakovane dokázalo, že argumentovanie údajnými „červenými čiarami“ má akurát za cieľ prinútiť Západ, aby sa dištancoval od poskytovania dodatočnej vojenskej pomoci Ukrajine.