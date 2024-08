V zákone o múzeách, galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty nadobudli účinnosť viaceré zmeny

Zrušenie verejného vypočutia uchádzačov

Odvolanie bez uvedenia dôvodu

Cieľom bolo nelimitovať výkon funkcie

Štatutárny orgán múzea a galéria

4.8.2024 (SITA.sk) - Začiatkom augusta nadobudli účinnosť zmeny v zákone o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Upravil sa tak spôsob výberu štatutárneho orgánu múzea alebo galérie zriadených ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou, resp. vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu.Spôsob výberu podľa koaličných poslancov, ktorí zmeny predložili, spôsoboval administratívnu záťaž najmä menším obciam, ktoré tieto funkcie obsadzujú. Zrušilo sa teda verejné vypočutie uchádzačov o spomínanú funkciu. Poslanci schválili novelu už koncom apríla, no neskôr ju vetovala vtedajšia prezidentka Zuzana Čaputová , ktorej veto následne prelomili.Bývalá hlava štátu vo svojich pripomienkach uviedla, že pri takejto zmene zákona dôjde k zníženiu štandardov transparentnosti a odbornosti pri obsadzovaní funkcií v oblasti verejnej správy a kultúry. Prekážalo jej, že schválenou novelou sa zrušilo verejné vypočutie uchádzačov na funkciu vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu.Prezidentka tvrdila, že sa tým neguje možnosť efektívnej kontroly výberového procesu verejnosťou, teda prestáva byť garantované právo účasti verejnosti na správe vecí verejných v kultúrnej oblasti. Čaputová súčasne považovala za problematický aj ústavný aspekt schválenej novely, myslí si, že je retroaktívna.„Môže sa uplatniť aj na štatutárny orgán múzea alebo galérie vymenovaný podľa doterajších predpisov, ktoré neupravujú možnosť ich odvolania bez udania dôvodu. Otvára sa tým otázka porušenia ich ústavných práv, predovšetkým právnej istoty a legitímnych očakávaní podľa článku 1 odsek 1 Ústavy v spojení s ich právami súvisiacimi s výkonom verejnej funkcie v zmysle ústavy", uviedla vo svojom stanovisku.Poslanci odobrením zmien upravili ustanovenie o odvolaní vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu bez právnej subjektivity, a to s cieľom vytvoriť predpoklady na pružnejšiu manažérsku výmenu v týchto inštitúciách. Odvolať ho tak bude možné aj bez uvedenia dôvodu.Zo zákona sa vypustilo aj päťročné funkčné obdobie pri výkone funkcie štatutárneho orgánu, respektíve vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu. Cieľom úpravy bolo nelimitovať výkon funkcie časovým obmedzením.„Dĺžka výkonu funkcie bude závisieť od dosahovaných výsledkov múzea alebo galérie a od manažérskych kvalít štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu,“ tvrdia poslanci.Vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu vymenúva a odvoláva štatutárny orgán právnickej osoby, ktorej organizačnú zložku múzeum alebo galéria tvorí. Vedúci zamestnanec sa vymenuje na základe výsledku výberového konania.Štatutárny orgán múzea alebo galérie a vedúci zamestnanec riadiaci múzeum alebo galériu, ktorý bol vymenovaný do funkcie medzi 1. januárom 2022 a 31. júlom 2024, bude svoju funkciu od začiatku augusta vykonávať bez časového obmedzenia.