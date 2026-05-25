Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 25.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Urban
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. mája 2026

Ukrajinské útoky zabili v Rusku a na okupovaných územiach šesť ľudí vrátane dvoch detí


Tagy: ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Medzi obeťami pondelkových útokov boli aj dve deti v okupovanej Doneckej oblasti, Moskva hlási ďalších mŕtvych pri hraniciach. Ukrajinské útoky si v pondelok vyžiadali ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_23646 676x451 25.5.2026 (SITA.sk) - Medzi obeťami pondelkových útokov boli aj dve deti v okupovanej Doneckej oblasti, Moskva hlási ďalších mŕtvych pri hraniciach.

Ukrajinské útoky si v pondelok vyžiadali šesť obetí vrátane dvoch detí v okupovaných častiach Ukrajiny a v ruských pohraničných oblastiach Belgorodskej a Brianskej. Oznámili to miestne úrady dosadené Moskvou.


Štyria ľudia vrátane dvoch detí zahynuli v meste Horlivka na frontovej línii v okupovanej Doneckej oblasti.


„V dôsledku ukrajinskej ozbrojenej agresie v Kalininskom okrese Horlivky zahynuli štyria civilisti vrátane dvoch detí narodených v rokoch 2012 a 2013,“ uviedol starosta mesta Ivan Prichodko.



Brutálne útoky


Ďalší dvaja ľudia zahynuli v skorých ranných hodinách pri útokoch ukrajinských dronov v ruských pohraničných oblastiach Brianskej a Belgorodskej, oznámili miestne úrady.


Pondelkové útoky nasledovali po intenzívnom ruskom bombardovaní Ukrajiny počas víkendu, ktoré zasiahlo najmä Kyjev.


Podľa ukrajinských úradov Rusko pri útoku použilo aj raketu schopnú niesť jadrovú hlavicu. Zahynuli štyria ľudia a viac než sto ďalších utrpelo zranenia.



Vraj odveta


Rusko tvrdí, že víkendové útoky boli odvetou za ukrajinský dronový útok na školské budovy v okupovanej Luhanskej oblasti, pri ktorom podľa Moskvy zahynulo 21 ľudí a viac než 40 utrpelo zranenia.


Boje na fronte zostávajú prakticky bez výrazného posunu a obe strany čoraz viac využívajú masívne útoky dronmi.


Rokovania sprostredkované Spojenými štátmi o ukončení vojny sa po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe prakticky zastavili.




Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské útoky zabili v Rusku a na okupovaných územiach šesť ľudí vrátane dvoch detí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini nevníma koaličnú krízu, ktorá by si vyžadovala jeho zásah. Fico sa vyjadril aj k SNS a Tarabovi – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Červené lodičky – odvážny krok a módne modré lodičky pre váš úspech

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 