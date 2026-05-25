Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Ukrajinské útoky zabili v Rusku a na okupovaných územiach šesť ľudí vrátane dvoch detí
Medzi obeťami pondelkových útokov boli aj dve deti v okupovanej Doneckej oblasti, Moskva hlási ďalších mŕtvych pri hraniciach. Ukrajinské útoky si v pondelok vyžiadali ...
Ukrajinské útoky si v pondelok vyžiadali šesť obetí vrátane dvoch detí v okupovaných častiach Ukrajiny a v ruských pohraničných oblastiach Belgorodskej a Brianskej. Oznámili to miestne úrady dosadené Moskvou.
Štyria ľudia vrátane dvoch detí zahynuli v meste Horlivka na frontovej línii v okupovanej Doneckej oblasti.
„V dôsledku ukrajinskej ozbrojenej agresie v Kalininskom okrese Horlivky zahynuli štyria civilisti vrátane dvoch detí narodených v rokoch 2012 a 2013,“ uviedol starosta mesta Ivan Prichodko.
Brutálne útoky
Ďalší dvaja ľudia zahynuli v skorých ranných hodinách pri útokoch ukrajinských dronov v ruských pohraničných oblastiach Brianskej a Belgorodskej, oznámili miestne úrady.
Pondelkové útoky nasledovali po intenzívnom ruskom bombardovaní Ukrajiny počas víkendu, ktoré zasiahlo najmä Kyjev.
Podľa ukrajinských úradov Rusko pri útoku použilo aj raketu schopnú niesť jadrovú hlavicu. Zahynuli štyria ľudia a viac než sto ďalších utrpelo zranenia.
Vraj odveta
Rusko tvrdí, že víkendové útoky boli odvetou za ukrajinský dronový útok na školské budovy v okupovanej Luhanskej oblasti, pri ktorom podľa Moskvy zahynulo 21 ľudí a viac než 40 utrpelo zranenia.
Boje na fronte zostávajú prakticky bez výrazného posunu a obe strany čoraz viac využívajú masívne útoky dronmi.
Rokovania sprostredkované Spojenými štátmi o ukončení vojny sa po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe prakticky zastavili.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské útoky zabili v Rusku a na okupovaných územiach šesť ľudí vrátane dvoch detí © SITA Všetky práva vyhradené.
