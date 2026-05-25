Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Pellegrini nevníma koaličnú krízu, ktorá by si vyžadovala jeho zásah. Fico sa vyjadril aj k SNS a Tarabovi – VIDEO, FOTO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Rokovací poriadok Vládna koalícia
Pellegrini, Fico a Raši sa stretli na spoločnom pracovnom obede, diskutovali o aktuálnej vnútroštátnej politickej situácii aj o zahraničnopolitických aktivitách.
25.5.2026 (SITA.sk) - Pellegrini, Fico a Raši sa stretli na spoločnom pracovnom obede, diskutovali o aktuálnej vnútroštátnej politickej situácii aj o zahraničnopolitických aktivitách.
V koalícii nie je situácia, ktorá by si vyžadovala zásah prezidenta. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po spoločnom pracovnom obede s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD) a predsedom parlamentu Richardom Rašim (Hlas-SD). Diskutovali spoločne o aktuálnej vnútroštátnej politickej situácii. Prezident zdôraznil, že dnes nevníma žiadnu vládnu ani koaličnú krízu takého rozmeru, aby si to vyžadovalo zásah prezidenta.
Prezident pripomenul, že od 1. júla Slovensko preberá predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4). Traja najvyšší ústavní činitelia sa zhodli na podpore tohto formátu.
"Budeme robiť všetko pre to, aby naďalej zostala V4 životaschopná, a aby Slovensko aj prostredníctvom tohto formátu mohlo silnejšie a razantnejšie presadzovať postoje daného regiónu k rôznym témam vo vzťahu k Bruselu," doplnil prezident.
Zahraničnopolitické aktivity
S premiérom a predsedom parlamentu diskutoval aj o zahraničnopolitických aktivitách. Pripomenul veľké množstvo zahraničných návštev a avizoval ďalšie významné návštevy. Podotkol, že SR je priateľom krajín západného Balkánu, ktorý aktívne podporuje v európskej integrácii. Na návštevu Slovenska príde po albánskom prezidentovi aj prezidentka Severného Macedónska a prezident Čiernej Hory.
Prezident pripomenul, že Slovensko podporuje vstup krajín západného Balkánu do EÚ a odmieta, aby ich v týchto snahách predbehla Ukrajina. Vyslalo by to podľa neho veľmi negatívny signál k obyvateľom krajín západného Balkánu, ktorí sú v prístupovom procese podstatne ďalej ako Ukrajina.
Nový rokovací poriadok
V utorok 26. mája sa začína schôdza parlamentu. Podľa Pellegriniho netreba očakávať zásadné problémy s prerokovaním agendy Národnej rady (NR) SR. Zároveň začne platiť nový rokovací poriadok. Ako priblížil Raši, na rokovaní bude takmer 190 bodov.
"Začíname ho s novým rokovacím poriadkom a môžem vyhlásiť, že aj po stretnutí koaličnej rady nepredpokladáme problémy pri schvaľovaní zákonov," doplnil predseda parlamentu s tým, že vláda má stabilitu, a zákony, ktoré sú schválené na vláde, prejdú aj v parlamente. Súčasne podotkol, že ho nový rokovací poriadok neteší, no museli ho prijať, pretože sa poslanci opozície nesprávali tak, ako by sa mali.
"Boli tam prejavy násilia, agresivita voči ženám - poslankyniam a osobné útoky, ktoré prekročili akékoľvek medze slušného správania. Preto sme ho museli prijať. Verím, že nový rokovací poriadok prinesie len to, čo očakávame - slušnosť v parlamente, vecnú argumentáciu, žiadnu agresivitu a aj primerané oblečenie," dodal Raši.
Fico o situácii medzi SNS a Tarabom
Predseda vlády na tlačovej besede priblížil situáciu, ktorá nastala medzi Slovenskou národnou stranou (SNS) a podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nom. SNS). Premiér potvrdil, že sa s predsedom SNS Andrejom Dankom a s Tarabom stretol pred pondelkovou koaličnou radou.
"Musím rešpektovať, že rezort životného prostredia je rezort, ktorý podľa koaličnej zmluvy patrí pod politickú kontrolu SNS. Pán Taraba je nominantom SNS. Rovnako však musím rešpektovať, že podľa koaličnej dohody platí, že ak koaličný partner požiada o výmenu svojho nominanta v rezorte, ktorý ma pod politickou kontrolou, podľa koaličnej zmluvy, hoci nie je nad ústavou SR, má predseda vlády povinnosť predložiť návrh prezidentovi na takúto zmenu," vysvetlil premiér.
Pripomenul, že od Danka už dostal návrh na výmenu ministra Tarabu za podmienky, že bude rekonštrukcia vlády. Tá sa však podľa slov premiéra nepripravuje.
"Očakávam, že mi možno v najbližších hodinách alebo dňoch predloží predseda SNS ďalší návrh na odvolanie Tarabu, tentokrát bez podmienok. A ja budem stáť pred dilemou, ako sa k nemu časovo postaviť. Bol by som najradšej, keby sa opätovne obnovila politická dôvera medzi Tarabom a SNS. My vo vládnej koalícii potrebujeme vnútorne stabilného partnera," zdôraznil Fico a vyhlásil, že pokiaľ sa táto politická dôvera neobnoví do 30. septembra, dôjde k personálnej výmene na úrovni ministra životného prostredia a podpredsedu vlády. "Na ministerstve je veľa práce. Nerád by som teraz videl nejaké prerušenie," uzavrel premiér.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini nevníma koaličnú krízu, ktorá by si vyžadovala jeho zásah. Fico sa vyjadril aj k SNS a Tarabovi – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Trump tlačí arabské krajiny k uznaniu Izraela v rámci dohody s Iránom
Ukrajinské útoky zabili v Rusku a na okupovaných územiach šesť ľudí vrátane dvoch detí
