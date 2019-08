Ukrajinského režiséra Sencova previezli do väzenia v Moskve

Na archívnej snímke ukrajinský režisér a odporca ruskej anexie Krymu Oleh Sencov ukazuje znak víťazstva spoza mreží počas vypočutia verdiktu súdu v ruskom meste Rostov na Done. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 29. augusta (TASR) - Ukrajinského filmového režiséra Oleha Sencova, ktorý si v Rusku odpykáva 20-ročný trest za údajné plánovanie teroristických činov, vo štvrtok previezli zo väzenského tábora na Sibíri do väzenia v Moskve. Píšu to ruské tlačové agentúry TASS a Interfax odvolávajúc sa na zdroje oboznámené so situáciou, ktoré si neželali byť menované.Sencova (43) mali podľa týchto informácií previezť z väzenského tábora v blízkosti mesta Labytnangi v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu na severe západnej časti Sibíri do moskovskej väznice č. 2 známej aj pod názvom Butyrka.K takémuto kroku pristúpila Moskva v čase, keď s Kyjevom diskutuje o možnej výmene väzňov a zároveň deň po tom, ako ukrajinský súd nariadil prepustenie na kauciu väzneného ruského novinára Kirilla Vyšinského, pripomína stanica Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).Sencovov právnik Dmitrij Dinze na Facebooku napísal, že o presune svojho klienta nemá informácie. K správam sa dosiaľ nevyjadrila ani ruská Federálna služba pre výkon trestu (FSIN), uvádza agentúra AFP.Sencova zatkli v jeho dome v hlavnom meste Krymskej autonómnej republiky Simferopol 10. mája 2014 po tom, ako sa zúčastnil na protestoch proti anexii Krymského polostrova Ruskom. O rok neskôr ho v Rusku odsúdili na 20 rokov väzenia za sprisahanie s cieľom vykonať teroristický útok.Sencov je najznámejším ukrajinským politickým väzňom v Rusku, píše AFP. Napriek celosvetovej kampani aktivistov a osobností lobujúcich za jeho prepustenie bol väznený na Sibíri. Na okamžité prepustenie Sencova vyzýval Rusko aj Európsky parlament, ktorý tomuto režisérovi udelil vlani Sacharovovu cenu za slobodu myslenia.Ruský novinár Vyšinskyj, šéfredaktor tlačovej agentúry RIA Novosti Ukrajina, strávil vo väzbe vyše roka a k jeho prepusteniu na kauciu došlo v čase, keď Moskva a Kyjev diskutujú o možnej výmene väzňov. Súdny proces s ním však pokračuje a v prípade usvedčenia mu hrozí 15 rokov väzenia.