Chiki Liki Tu-A sa na Ostatňi Raz Tour rozlúči s prešovským plátnom

Na snímke členovia kapely Chiki liki tu-a, zľava Ľuboslav Petruška, Tomáš Višňovský a Martin Višňovský. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 29. augusta (TASR) – Chiki Liki Tu-A pokračuje vo svojom celoživotnom turné a po dlhšom čase sa vydáva do klubov. Pripravovaná séria jesenných koncertov ponesie názov Ostatňi Raz Tour. Nejde o narážku na kapely, ktoré každý rok ohlasujú skutočne posledné turné. Naopak, kapela sa naozaj rozlúči s posledným funkčným kostýmom, tzv. prešovským plátnom, ktoré si oblieka basgitarista Martin Višňovský. Súčasne skupina odohrá skladby, ktoré po tejto časti turné odloží spoločne s ním na neurčitý čas do skrine.Séria koncertov sa začne 3. októbra v Košiciach, ďalšími zastávkami budú Žilina (4. 10.), Brezno (5. 10.), Praha (9. 10.), Bratislava (11. 10.), Banská Bystrica (12. 10.) a Prešov (19. 10.). TASR o tom informoval PR manažér Edo Kopček.Kapela oslávi budúci rok oficiálnych 25 rokov na scéne. V čase, keď začínala, mal každý člen skupiny svoj kostým. Všetky sa postupne rozpadli, akurát Višňovského oranžový plášť vydržal dodnes. Vymenil maximálne štyri páry tzv. číňaniek a tri plavecké čiapky. Martin Višňovský priznáva, že turné bude malá oslava tohto poznávacieho znamenia skupiny Chiki Liki Tu-A.uviedol pre médiá.Hoci hudba Chiki Liki Tu-A bola vždy nadžánrová, história ju radí k československému undergroundu. V začiatkoch boli všetci muzikanti na pódiu uniformovaní. Každý jeden hudobný štýl mal presne určené, ako má muzikant vyzerať.dodáva basgitarista, ktorý si kostým poskladal z kúpacej čiapky, lyžiarskych okuliarov a oranžového plášťa, v ktorom ešte jeho mama učila výtvarnú výchovu.Často hrali na miestach, kde nebola ani poriadna šatňa. Prezliekal sa v skladoch pri prepravkách s nápojmi či na WC. Nie každý koncert absolvoval v posledných rokoch v tomto kostýme, ale prezliekal sa vyše 1400-krát.doplnil.Keďže Ostatňi Raz Tour bude oficiálnou rozlúčkou s týmto charakteristickým prvkom kapely, ktorý patril k určitému obdobiu a splnil svoju úlohu, pripravili hudobníci aj špeciálny zoznam skladieb, ktoré odznejú. Aj tie po šnúre odložia na neurčitý čas do skrine.spresnil.Členovia Chiki Liki Tu-A miešajú vo svojej tvorbe všehochuť, pretože majú radi muziku. Preto je uveriteľné, keď tvrdia, že pesničkami, ktoré napísali za celú svoju doterajšiu kariéru, si robili radosť pre seba. A zaujali aj niekoľko generácií, ktoré ich nestihli vidieť naživo vo všetkých obdobiach. A tak pre nich muzikanti majú tento odkaz: