Ukrajinskí nacionalisti v štátny sviatok opäť pochodovali Kyjevom

Kyjev 15. októbra (TASR) - Výročie založenia Ukrajinskej povstaleckej armády pred 76 rokmi si tamojší nacionalisti a pravicoví radikáli pripomenuli v nedeľu pochodom v Kyjeve, na ktorom sa zúčastnilo celkovo niekoľko tisíc ľudí. Medzi účastníkmi boli aj prívrženci nemeckej malej neonacistickej strany Tretia cesta, informovala tlačová agentúra DPA.Pochod pri príležitosti uvedeného výročia sa koná v Kyjeve od roku 2014. Od roku 2015 je tento deň na Ukrajine štátnym sviatkom, oslavovaným ako Deň obrancu Ukrajiny.Podľa oficiálnych údajov dohliadalo tentoraz na bezpečnosť v uliciach 6000 policajtov, ktorí do večerných hodín hlásili pokojný priebeh zhromaždenia. Ešte pred začiatkom podujatia sa však viacero ľudí pokúsilo zničiť pamätník zo sovietskej éry, pričom podľa ruských médií došlo k potýčke s bezpečnostnými silami.Viacerí účastníci pochodu boli maskovaní alebo prišli v uniformách. Oficiálny odhad účasti podľa DPA nebol k dispozícii.Na znak prerušenia väzieb s Moskvou ukrajinský prezident Petro Porošenko v roku 2014 zrušil tradičný štátny sviatok Deň obrancu vlasti, ktorý pochádzal ešte zo sovietskej éry a pripadal na 23. februára. Namiesto neho zaviedol Deň obrancu Ukrajiny, ktorý sa oslavuje 14. októbra, teda na výročie založenia Ukrajinskej povstaleckej armády (v roku 1942), ktorá bojovala tak proti Červenej armáde, ako aj proti Wehrmachtu.Túto nedeľu sa na Ukrajine slávil aj náboženský Sviatok presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Polícia pri tejto príležitosti posilnila ochranu chrámov i kláštorov, a to pre obavy z provokácií v súvislosti so snahami o nezávislosť ukrajinskej pravoslávnej náboženskej obce od Ruska.