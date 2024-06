Ukrajinskí vojaci odrážajú najmenej tri ruské brigády, pokrovský front je epicentrom bojov

8.6.2024 (SITA.sk) - Vojaci ukrajinskej 47. mechanizovanej brigády odrážajú najmenej tri ruské brigády útočiace v smere na mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti. Uviedli to v sobotu ukrajinské pozemné sily, informuje web Ukrajinská pravda.Rusi podľa Kyjiva neznižujú tempo svojich útočných akcií a pokrovský front je epicentrom bojov. „Nepriateľ sa tu snaží postúpiť do hĺbky nášho územia. Vojaci 47. mechanizovanej brigády zadržiavajú minimálne tri ruské bojové brigády," uviedli ukrajinské pozemné sily.„Vzhľadom na veľké rezervy živej sily Rusi rýchlo nahrádzajú svoje obrovské straty a znova a znova vrhajú nových vojakov do boja. Boje neprestávajú ani na chvíľu," dodal Kyjiv.