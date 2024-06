Magistrát odmieta obvinenia hotela Devín, parkovisko nezabral neoprávnene

Na liste vlastníctva nie je vecné bremeno

8.6.2024 (SITA.sk) - Magistrát Bratislavy odmieta tvrdenie zástupcov hotela Devín, že mu neoprávnene zabral súkromné parkovisko v centre, ktoré má byť súčasťou parkovacieho systému PAAS . Pre agentúru SITA to uviedol hovorca hlavného mesta Peter Bubla. Zástupcovia hotela tvrdia, že magistrát počas prvého júnového víkendu nezákonne znefunkčnil ich súkromné parkovisko a začal na ňom uplatňovať parkovaciu politiku. „Cieľom PAAS je v prvom rade zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov a Bratislavčanov a v nadväznosti na to vytvoriť čo najviac parkovacích miest na komunikáciách, ktorých vlastníkom a správcom je hlavné mesto," uviedol hovorca Bratislavy s tým, že sa to týka aj parkoviska pri hoteli Devín, kde budú podľa nového značenia parkovacie miesta k dispozícii pre obyvateľov a návštevníkov v systéme PAAS.„Spojnica ulíc Lodná a Riečna nebola zaradená do siete miestnych ciest a vo vzťahu k pozemkom, ktoré sa nachádzajú na spojnici, nie je na liste vlastníctva zapísané žiadne vecné bremeno tak, ako to uvádza mesto," argumentuje hovorca hotela Devín Karol Wolf a dodáva, že z listu vlastníctva je naopak jasné, že pozemky patria výlučne hotelu Devín a nie sú zaťažené vecným bremenom.Podľa magistrátu je uvedený úsek riadne zaradený do siete miestnych ciest. „V každom prípade, v danej veci sme otvorení ďalším diskusiám s vedením hotela Devín," doplnil hovorca mesta.Hotel podal v tejto súvislosti trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a zvažuje, že trestné oznámenie rozšíri o konkrétne osoby a inštitúcie. „Hotel Devín žiada, aby bolo zabraté parkovisko okamžite uvedené do pôvodného stavu," dodal Wolf.