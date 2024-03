Ukrajinskí vojaci počas ruského zajatia sa nestretli ani s jedným zástupcom Červeného kríža

18.3.2024 (SITA.sk) - Ukrajinskí vojaci, ktorí boli v ruskom zajatí, pre ukrajinský Úrad komisára pre ľudské práva uviedli, že počas svojho väznenia sa nikto z nich nestretol so zástupcami Medzinárodného výboru Červeného kríža. Uviedol to ukrajinský komisár pre ľudské práva Dmytro Lubinec na stretnutí s príbuznými nezvestných osôb. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.„Po výmenách zajatcov uskutočňujeme prieskum medzi prepustenými zo zajatia a pýtame sa ich, či videli zástupcov Medzinárodného výboru Červeného kríža. Doteraz sme nedostali ani jednu pozitívnu odpoveď,“ konštatoval Lubinec. Podľa jeho slov sú nezvestní ľudia často v ruskom zajatí, ale Medzinárodný výbor Červeného kríža to nedokáže potvrdiť.