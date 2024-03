Kyjev očakáva začiatok rokovaní o vstupe do EÚ v prvej polovici tohto roka, podľa Šmyhaľa to bloku prinesie viac výhod

Viac výhod ako nákladov

Prínos pre EÚ

18.3.2024 (SITA.sk) - Kyjev sa domnieva, že rokovania o vstupe krajiny do Európskej únie sa môžu začať v prvej polovici tohto roka, uviedol ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ v rozhovore pre web Euractiv Vyjadril sa tak po tom, ako Európska komisia minulý týždeň zaslala členským štátom návrh rokovacieho rámca pre vstupné rozhovory s Ukrajinou a Moldavskom po decembrovom rozhodnutí lídrov EÚ.„Dúfame, že naši európski partneri ho (návrh rámca) schvália tak, ako ho navrhuje Európska komisia, bez dodatočných zmien,“ povedal ukrajinský premiér. Podľa Šmyhaľa vstup Ukrajiny do EÚ prinesie bloku viac výhod ako nákladov.Šmyhaľ zdôraznil päť oblastí v ktorých by členstvo Ukrajiny mohlo byť pre EÚ prínosom, a to obrana, energetika, poľnohospodárstvo, suroviny a digitálne technológie.V nedávnej správe neziskovej organizácie Bruegel ako aj v interných dokumentoch EÚ, s ktorými sa oboznámil portál Euractiv, sa finančné náklady na pristúpenie Ukrajiny pre rozpočet EÚ odhadujú na 110 až 136 miliárd eur, čo predstavuje približne 0,1 až 0,13 percenta hrubého domáceho produktu Únie.