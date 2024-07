Ukrajinskí vojaci sa stiahli z časti kľúčového mesta Časiv Jar, pre Rusov je bránou na spustenie ďalších útokov

Pozície boli zničené

Dlhodobý cieľ Rusov

4.7.2024 (SITA.sk) - Ukrajinské jednotky sa stiahli z časti kľúčového frontového mesta Časiv Jar v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.Referuje o tom web news.sky.com s odvolaním sa na hovorcu armády Nazara Vološyna „Stalo sa nepraktickým držať kanálové susedstvo potom, čo do neho vstúpil nepriateľ,“ povedal Vološyn pre národnú televíziu.Ruské ministerstvo obrany v stredu vyhlásilo, že prevzalo kontrolu nad okresom Novyj, ktorý sa nachádza západne od kanála Siverskyj Donec-Donbas.Vološyn uviedol, že pokračovanie v obrane by „ohrozilo životy a zdravie našich vojakov“, a zdôraznil, že pozície vojakov „boli zničené“.„Veliteľstvo sa rozhodlo stiahnuť na viac chránené a pripravené pozície, ale ani tam nepriateľ neprestáva so svojimi aktívnymi bojovými akciami,“ dodal Vološyn.Mesto Časiv Jar je strategicky dôležité miesto a už dlho je cieľom Ruska. Mesto bolo mesiace terčom ruských útokov rôzneho druhu, keďže Moskva považuje toto mesto za bránu na spustenie priamych ofenzív proti niekoľkým ukrajinským „baštám“.Pred vojnou mal Časiv Jar viac ako 12-tisíc obyvateľov, ale teraz tam zostáva iba niekoľko stoviek ľudí.