Unikal policajtom, havaroval a odmietol kontrolu na alkohol. 67-ročný muž šoféroval bez vodičáku

4.7.2024 (SITA.sk) - Z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky obvinila polícia 67-ročného muža, ktorý pri úteku pred policajnou hliadkou havaroval.Následne sa odmietol podrobiť kontrole na prítomnosť alkoholu. Polícia zistila, že šoféroval bez potrebného oprávnenia.Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , dopravná nehoda sa stala v utorok večer v obci Belá nad Cirochou (okres Snina).Muž viedol po Vihorlatskej ulici osobné vozidlo, s ktorým prešiel do protismeru.„Policajná hliadka vozidlo chcela zastaviť, vodič ale výzvy na zastavenie nerešpektoval. Pokračoval v jazde ďalej, no na ulici Tajch narazil do oplotenia a s vozidlom sa prevrátil na bok,“ opísala Ligdayová.Vodiča policajti vyzvali k vykonaniu dychovej skúšky, ktorej sa odmietol podrobiť.„Rovnako sa rozhodol aj v prípade podrobenia sa lekárskemu vyšetreniu odberom krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je pod vplyvom alkoholu. Toto vyšetrenie pritom nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie,“ dodala policajná hovorkyňa s tým, že lustráciou policajti zistili, že 67-ročný muž má vodičský preukaz zadržaný.