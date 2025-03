Ukrajinský front by sa zrútil, ak by som vypol Starlink, vyhlásil Musk

Chrbtová kosť ukrajinskej armády

Škandál v súvislosti so Starlinkom

9.3.2025 (SITA.sk) - Americký miliardár Elon Musk vyhlásil, že systém Starlink je nevyhnutný pre ukrajinské ozbrojené sily, a naznačil, že ak by ho vypol, frontová línia, ktorú držia ukrajinské jednotky, by sa zrútila.„Doslova som vyzval Putina na fyzický súboj jeden na jedného o Ukrajinu a môj systém Starlink je chrbtovou kosťou ukrajinskej armády. Celá ich frontová línia by sa zrútila, ak by som ho vypol,“ uviedol Musk na svojej platforme X.Musk tiež vyjadril znechutenie nad rokmi zabíjania v patovej situácii, ktorú Ukrajina podľa neho nevyhnutne prehrá. „Každý, komu na tom naozaj záleží, naozaj premýšľa a naozaj tomu rozumie, chce, aby sa tento mlynček na mäso zastavil,“ skonštatoval Elon Musk.Musk sa už v doterajšom priebehu vojny na Ukrajine postaral o škandál v súvislosti so Starlinkom.Spisovateľ Walter Isaacson predvlani v biografii o excentrickom podnikateľovi s názvom „Elon Musk“ napísal, že multimiliardár počas prvého roka vojny tajne nariadil svojim inžinierom, aby vypli satelitnú komunikačnú sieť Starlink neďaleko pobrežia okupovaného ukrajinského polostrova Krym. Prerušili tým vtedy ukrajinský tajný útok na ruskú námornú flotilu.Po tom, čo Rusko vo februári 2022 narušilo ukrajinské komunikačné systémy, Musk súhlasil, že Ukrajine poskytne satelitné terminály Starlink vyrobené spoločnosťou SpaceX, ktoré sa stali kľúčovými pre ukrajinské vojenské operácie.Aj keď boli ukrajinské mobilné telefóny a internetové siete zničené, terminály Starlink umožnili Ukrajine bojovať a udržať si spojenie. Keď však Ukrajina začala používať terminály Starlink na ofenzívne operácie voči Rusku, Musk začal toto rozhodnutie prehodnocovať.