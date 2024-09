Ukrajinský parlament schválil rezignáciu Kulebu, demisiu podala aj podpredsedníčka vlády

5.9.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský parlament schválil rezignáciu ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu . Štvrtkové rozhodnutie poslancov je súčasťou rozsiahlych zmien v ukrajinskej vláde. Ako informuje spravodajský web Kyiv Independent, oznámil to poslanec Jaroslav Železňak Verchovna rada zároveň schválila demisiu podpredsedníčky vlády a ministerky pre reintegráciu okupovaných území Iryny Vereščukovej Ukrajinskí predstavitelia v stredu potvrdili, že minister zahraničných vecí odstúpil bez uvedenia dôvodu. Zdroj blízky prezidentskej kancelárii pre Kyiv Independent uviedol, že Kuleba „chcel odísť“.Kuleba bol vo funkcii od roku 2020. Od začiatku otvorenej vojny Ruska proti Ukrajine stál v popredí úsilia Kyjeva o zapojenie medzinárodných spojencov do obrany krajiny a o zabezpečenie nových partnerstiev. Očakáva sa, že vo funkcii šéfa ukrajinskej diplomacie ho nahradí jeho zástupca Andrij Sybiha.Sybiha je kariérny diplomat, ktorý v rokoch 2016 až 2019 pôsobil ako veľvyslanec Ukrajiny v Turecku. V roku 2021 nastúpil do administratívy prezidenta Volodymyra Zelenského ako zástupca šéfa kancelárie hlavy štátu a v apríli tohto roku ho presunuli na ministerstvo zahraničných vecí.