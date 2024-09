Gašpar sa neformálne stretne s členmi výboru na kontrolu činnosti SIS, rokovať budú aj o systéme Pegasus

5.9.2024 (SITA.sk) - Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar pozval členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti SIS na neformálne stretnutie. Informovala o tom hovorkyňa SIS Zuzana Morávková s tým, že Gašpar pozval všetkých členov tohto kontrolného orgánu. Témou rokovania by mal byť aj systém Pegasus.„Riaditeľ SIS navrhol prerokovať aktuálne témy týkajúce sa dezinformácií šírených Denníkom N a nekriticky preberaných ďalšími médiami a niektorými verejne činnými osobami v súvislosti so softvérom Pegasus,“ uviedla SIS s tým, že témou budú aj kybernetické hrozby, a to najmä v súvislosti s nahlasovaním bômb na slovenských školách a súdoch.Ďalšou témou neformálneho rokovania bude poskytovanie spravodajských informácií v rámci medzinárodnej spravodajskej spolupráce. „Predmetom rokovania by mali byť témy, ktoré sú v súlade s Plánom práce Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS na rok 2024 zaradené na rokovanie schôdze tohto výboru na mesiac september 2024,“ dodala SIS.