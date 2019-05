Ukrajinský parlament zaregistroval rezignačný list premiéra Hrojsmana

Volodymyr Hrojsman, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 25. mája (TASR) - Ukrajinský parlament zaregistroval rezignačný list, ktorý predložil premiér Volodymyr Hrojsman. Pre agentúru UNIAN to v piatok večer uviedla vedúca tlačového oddelenia parlamentu Iryna Karmeliuková.spresnila Karmeliuková. Podľa jej slov by mal teraz parlament túto záležitosť zvážiť a rozhodnúť o odstúpení vlády.dodala.Nasledujúce plenárne zasadanie parlamentu sa uskutoční od 28. mája do 31. mája.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok po svojom nástupe do funkcie podpísal výnos o rozpustení súčasného parlamentu a vypísal predčasné voľby, ktoré sa na Ukrajine budú konať 21. júla.Hrojsman v pondelok oznámil, že v súvislosti s nástupom Zelenského do úradu prezidenta podá v stredu demisiu.