Ukrajinský parlament zrušil zasadanie pre sprísnenie bezpečnostných opatrení po tom, ako Moskva nasadila novú raketu

22.11.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský parlament v piatok zrušil zasadnutie, keďže sa sprísnili bezpečnostné opatrenia po tom, ako Rusko v boji nasadilo novú balistickú strelu. Traja ukrajinskí poslanci potvrdili, že predtým naplánované zasadnutie parlamentu zrušili pre pretrvávajúcu hrozbu ruských raketových útokov.Kancelária prezidenta Volodymyra Zelenského pokračuje v práci v súlade so štandardnými bezpečnostnými opatreniami, uviedol jeho hovorca.Rusko vo štvrtok použilo novú balistickú strelu stredného doletu. Ruský vodca Vladimir Putin v prejave povedal, že išlo o reakciu na to, že Kyjev použil americké a britské rakety dlhšieho doletu, ktoré sú schopné zasiahnuť do väčšej hĺbky ruského územia.Strela zasiahla továreň na výrobu rakiet v meste Dnipro na strednej Ukrajine. Putin varoval, že americké systémy protivzdušnej obrany nebudú schopné zastaviť novú raketu s názvom Orešnik, ktorá podľa neho letí 10-krát vyššou rýchlosťou ako zvuk.Pentagon potvrdil, že ruská raketa je novým, experimentálnym typom strely stredného doletu, ktorý vychádza medzikontinentálnej balistickej rakety RS-26 Rubež.