Zamestnanci SNG by podľa Šimkovičovej ministerstva mali zvážiť, či hromadné výpovede prispejú k stabilite galérie

Zamestnanci SNG kritizujú netransparentnú a nedostatočnú komunikáciu od poverených štatutárov, sťažujú sa aj na nepodložené účelové zmeny, ktoré podľa nich ohrozujú ich pracovné miesta a budúcnosť galérie. Medzi požiadavkami, ktoré vyjadrili, sú zachovanie odborných pozícií a kontinuita odborných projektov, a to vrátane pozícií senior kurátorov a riaditeľky marketingu. Zároveň žiadajú, aby boli zastavené nekompetentné a účelové zásahy do organizačnej štruktúry SNG.Prípadné zmeny by podľa nich mali byť riadne podložené a odkomunikované, a tiež by pri nich mali byť brané do úvahy vecné pripomienky vedúcich pracovníkov a odborov. Požadujú aj zverejnenie výsledkov auditu, na základe ktorého je organizačná zmena plánovaná. Taktiež požadujú ochranu pred účelovým prepúšťaním, zachovanie dobrého mena SNG pod vedením kompetentného riaditeľa a otvorenie dialógu s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nom. SNS ).

22.11.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR rešpektuje právo zamestnancov Slovenskej národnej galérie (SNG) na vyjadrenie názoru i ďalšie pracovnoprávne kroky. Ministerstvo tak reaguje na vo štvrtok doručený otvorený list , v ktorom pracovníci galérie sformulovali svoje požiadavky s tým, že ak nebudú naplnené, 177 jej zamestnancov z celkového počtu 270 zvažuje podať v januári budúceho roka výpovede. Podľa rezortu kultúry by ale mali zamestnanci zvážiť, či hromadné výpovede prispejú k stabilite galérie.V stanovisku ministerstva kultúry k situácii v SNG to uviedla riaditeľka oddelenia komunikácie MK SR Petra Bačinská . Zdôraznila, že SNG je významná kultúrna inštitúcia, ale jej fungovanie nie je neoddeliteľne spojené s konkrétnymi jednotlivcami. Podotkla tiež, že MK SR je pripravené zabezpečiť plynulý chod galérie aj v prípade, ak by zamestnanci využili svoje právo a výpovede podali."Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dôrazne odmieta obvinenia, že by akýmkoľvek spôsobom zasahovalo do samostatného fungovania Slovenskej národnej galérie. Chod galérie je riadený vedením inštitúcie, nie ministerstvom, a všetky zmeny organizačnej štruktúry alebo personálne rozhodnutia sú v kompetencii povereného generálneho riaditeľa SNG," uviedla ďalej Bačinská. Rovnako akcentovala, že ministerstvo rešpektuje odbornú autonómiu SNG a odmieta tvrdenia naznačujúce opak."Tieto tvrdenia považujeme za neodôvodnené a zavádzajúce a ich šírenie vnímame ako pokus destabilizovať situáciu v tejto významnej kultúrnej inštitúcii," dodala. Na záver uviedla, že veria, že v rámci vzájomného rešpektu a transparentnej komunikácie je možné vyriešiť akékoľvek spory.