Ukrajinský politológ: Putin bude chcieť Zelenského vyskúšať

Kyjev 22. apríla (TASR) – Novozvolený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je síce neskúsený a nikto presne nepozná jeho program, ale nezdá sa, že plánuje ústretovú politiku voči Rusku. V kampani tvrdil, že Donbas a Krym patria Ukrajine a tesne po svojom zvolení oznámil, že spustí informačnú vojnu na obranu Donbasu proti Rusku. V rozhovore s TASR to v pondelok povedal politológ Oleksij Haraň, profesor z Národnej univerzity Kyjevsko-mohyljanska akadémia.Akokoľvek je Zelenského program nekonkrétny, spomína v ňom podporu integrácii do EÚ a dokonca aj NATO, podotkol politológ. Podľa neho sa však ruský prezident Vladimir Putin zrejme pokúsi Zelenského vyskúšať.vysvetlil Haraň.V Zelenského tíme podľa neho figuruje viacero proeurópskych odborníkov z občianskej spoločnosti.pripustil Haraň.Zdôraznil však, že na Ukrajine došlo k zásadnej zmene geopolitického smerovania od protestov na Majdane v roku 2014.uviedol politológ. Ukrajinská verejnosť podľa neho uprednostňuje diplomatické riešenie konfliktu v Donbase a je pripravená na kompromisy.prízvukoval." povedal Haraň s tým, že na Ukrajine vymizla podpora verejnosti aj pre vstup do Eurázijskej ekonomickej únie či pre vytvorenie colnej únie z Ruskom.Ukrajina nie je prezidentskou republikou, o právomoci sa prezident delí s vládou a parlamentom a nemôže napríklad odvolať premiéra, ktorý podlieha priamo parlamentu. Takže ak by aj Zelenskyj urobil kroky smerom k Rusku, situáciu môže ešte vyvážiť vláda a parlament, domnieva sa Haraň.Pripomenul, že Leonid Kučma bol v roku 1994 zvolený na základe proruskej rétoriky.povedal Haraň. Podotkol, že hlas pre Zelenského v prezidentských voľbách nemožno vnímať ako proruský hlas.konštatoval politológ s tým, že Ukrajina sa od Majdanu zjednotila ako politický národ bez ohľadu na materinský jazyk.zopakoval hodnotenie, ktoré sa na Ukrajine medzičasom stalo okrídleným.dodal Haraň.Moskva vojenskú účasť v Donbase oficiálne popiera.