Ukrajinský súd nariadil zatknúť exministra vnútra Vitalija Zacharčenka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 15. augusta (TASR) - Kyjevský okresný súd vyhovel návrhu prokuratúry a nariadil zatknúť bývalého ukrajinského ministra vnútra Vitalija Zacharčenka. Oznámil to vo štvrtok vedúci špecializovaného vyšetrovacieho oddelenia úradu generálnej prokuratúry Ukrajiny Serhij Horbaťuk.Podľa neho prokuratúra podávala na súd podobné návrhy každých šesť mesiacov. Súd však súhlasil len so zadržaním a predvedením Zacharčenka pred súd. Tentoraz ale zohľadnil argumenty a zvolil preventívne opatrenie požadované prokurátormi, informoval korešpondent agentúry UNIAN.Agentúra poznamenala, že Zacharčenko sa ukrýva v Rusku. Na Ukrajine je vyšetrovaný za svoju úlohu v súvislosti so streľbou do protivládnych demonštrantov na kyjevskom Námestí nezávislosti (Majdane) v roku 2014. Tieto udalosti viedli k pádu vtedajšieho prezidenta Viktora Janukovyča, k ruskej anexii Krymu a k vojenskému konfliktu na východe Ukrajiny.Za použitie násilia proti demonštrantom ukrajinský parlament odvolal Zacharčenka z funkcie ministra vnútra 21. februára 2014. Zacharčenko v rovnaký deň vyjadril sústrasť rodinám obetí šarvátok medzi políciou a demonštrantmi. Vo vyhlásení okrem iného uviedol, že. Zásahy polície obhajoval s tým, že musela použiť zbrane pri ústupe pred paľbou z opozičných radov.uviedol vtedy Zacharčenko.Námestie nezávislosti (Majdan) bolo na prelome rokov 2013 a 2014 dejiskom mohutných protivládnych protestov, ktoré sa začali po tom, ako vláda vtedajšieho premiéra Mykolu Azarova zastavila prípravy na podpísanie zmlúv o pridružení Ukrajiny k EÚ.Počas pouličných zrážok, ktorých dejiskom bolo centrum Kyjeva od 18. do 21. februára 2014, prišli o život desiatky protestujúcich i príslušníci bezpečnostných zložiek. Ďalšie stovky pri streľbe snajperov či pri iných potýčkach utrpeli zranenia, pričom niektorí im v nemocnici podľahli. Pre vyše sto obetí Majdanu sa na Ukrajine vžilo pomenovanie Nebeská stotina.Zo zodpovednosti za smrť vyše 100 ľudí na Majdane súčasné ukrajinské vedenie viní svojho vtedajšieho oponenta - exprezidenta Janukovyča - a velenie medzičasom rozpustených oddielov osobitného určenia Berkut. Janukovyč i Berkut tieto obvinenia odmietajú. Janukovyč ešte vo februári 2014 ušiel z Ukrajiny a útočisko našiel v Rusku.