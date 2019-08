Z. Čaputová: Brexit bez dohody bude mať dopad na naše automobilky

Zuzana Čaputová, archívna snímka. Foto: TASR - KP SR Foto: TASR - KP SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 15. augusta (TASR) – Prípadný brexit bez dohody bude mať veľmi pravdepodobne dopad na našu automobilovú produkciu. Po štvrtkovej návšteve výrobných priestorov spoločnosti Kia Motors Slovakia pri Žiline to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.Témy recesie sa na stretnutí s vedením spoločnosti podľa jej slov dotkli len okrajovo.povedala prezidentka.Podľa hovorcu spoločnosti Jána Žgravčáka sa každá moderná fabrika musí pripravovať na to, čo bude a sledovať ekonomický vývoj do budúcnosti.skonštatoval Žgravčák.Ako dodal, sú radi, že keďže prichádza kríza, podarilo sa im prísť na trh s dvomi úspešnými modelmi. Momentálne podľa neho čísla ešte nehovoria o tom, že by spoločnosť kríza zasahovala tak, ako sa to deje u konkurencie.zdôraznil hovorca.