Ukrajinský súd nariadil zatknutie ministra poľnohospodárstva pre podozrenia z korupcie

26.4.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský vyšší protikorupčný súd nariadil zatknutie ministra poľnohospodárska Mykolu Soľského pre podozrenie z nezákonného nadobudnutia pôdy vo vlastníctve štátu. Informuje o tom web Kyiv Independent s odvolaním sa na ďalšie ukrajinské médiá. Podľa vysielateľa Suspiľne bude Soľskyj vo väzbe do 24. júna, ak nezloží kauciu 75,7 milióna hrivien.Ukrajinský protikorupčný úrad uviedol, že Soľskyj je podozrivý z toho, že si nezákonne privlastnil ukrajinský štátny pozemok v hodnote 291 miliónov hrivien a pokúsil sa zmocniť ďalšieho pozemku v hodnote ďalších 190 miliónov hrivien. On podozrenia poprel a 24. apríla sa vyjadril, že prípad sa týka obdobia, keď nepôsobil ako minister.Ak Soľskyj zloží kauciu, bude musieť elektronický náramok a odovzdať pas a ďalšie doklady, informovalo tiež Suspiľne. Minister vraj nebude môcť opustiť Kyjev a komunikovať s jeho námestníkom a svedkami v danom prípade.Soľskyj vo štvrtok predložil parlamentu svoju rezignáciu, pričom deň predtým hovoril, že to neplánuje. Očakáva sa, že rezignáciu parlament posúdi počas najbližšieho zasadnutia.