Ukrajinský súd prepustil na slobodu kľúčového svedka v kauze letu MH17

Na archívnej snímke pohľad na časť zrekonštruovaného lietadla malajzijskej leteckej spoločnosti Malaysia Airline, let MH17 pred začiatkom zverejnenia správy Holandskej rady pre bezpečnosť o príčinách havárie boeingu na Ukrajine, 13. októbra 2015 v holandskom meste Gilze-Rijen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 5. septembra (TASR) - Odvolací súd v Kyjeve nariadil prepustiť z väzby bývalého veliteľa protivzdušnej obrany proruských síl v Donbase, podozrivého v kauze malajzijského lietadla zostreleného v lete roku 2014 počas letu nad východnou časťou Ukrajiny.Prepusteným je Vladimir Cemach, ktorého ukrajinská bezpečnostná služba SBU zadržala začiatkom júla 2019 ako možného svedka pri vyšetrovaní spomínanej tragédie.Súd v Kyjeve však vo štvrtok rozhodol, že Cemach bude až do súdneho procesu na slobode, pričom bude povinný dostaviť sa v určený deň a čas k vyšetrovateľovi a zdržiavať sa v lokalite, v ktorej je registrovaný alebo má trvalé bydlisko.Ako informovala rozhlasová stanica Rádio Sloboda, s verdiktom súdu nesúhlasí prokurátor Oleh Peresada.Už počas pojednávania Peresada upozorňoval, že Cemach na slobode nebude v bezpečí, leboSamotný Cemach počas prestávky v súdnom pojednávaní na otázku novinárov, či nemá strach o svoj život, ak sa dostane na slobodu, odpovedal:Agentúra UNIAN vo štvrtok napísala, že medzinárodný investigatívny portál Bellingcat zverejnil predpoklad, že Cemach bol zapletený do zostrelenia boeingu a bol svedkom tejto udalosti.Okrem toho novinári portálu Nastojaščeje vremia podľa UNIAN-u našli videozáznam, v ktorom Cemach podľa všetkého hovorí, že skryl raketu Buk; týmto typom strely bolo podľa všetkého zostrelené malajzijské lietadlo.V uvedenom materiáli Cemach prichádza s ruskou verziou udalostí z júla 2014. Podľa nej povstalci samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) mierili na ukrajinské bojové lietadlá, pričom práve jedno z týchto lietadiel údajne zostrelilo malajzijský boeing.Cemach je podľa nepotvrdených správ na zozname väzňov, ktorých žiada Moskva výmenou za prepustenie väzňov vrátane ukrajinských námorníkov, ktorých ruské ozbrojené sily zadržali ešte v novembri 2018 počas tzv. kerčského incidentu.UNIAN však vo štvrtok napísal, že Cemachov advokát o zaradení svojho mandanta na takýto zoznam nič nevie. Vyjadril tiež pochybnosť o pravdivosti tejto informácie. komentovať ju odmietla aj ukrajinská SBU.Holandská prokuratúra vyšetrujúca zostrelenie lietadla malajzijských aerolínii ešte v utorok žiadala, aby Cemach zostal na Ukrajine a aby ho ukrajinské úrady nevydali do Ruska.Malajzijské lietadlo typu Boeing 777 letelo 17. júla 2014 na linke MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru. Počas letu nad východom Ukrajiny, ktorý ovládajú proruskí separatisti, ho zasiahla raketa. Lietadlo sa zrútilo, pričom zahynulo všetkých 298 ľudí na palube.Cemach bol v čase zostrelenia lietadla veliteľom protileteckej obrany proruských separatistov v meste Snižne.