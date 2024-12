Ukrajinský útok americkými raketami na mesto v Kurskej oblasti zabil šesť ľudí, tvrdí Moskva

21.12.2024 (SITA.sk) - Pri piatkovom ukrajinskom útoku na mesto Ryľsk v ruskej Kurskej oblasti pomocou rakiet dodaných Spojenými štátmi zahynulo šesť ľudí vrátane dieťaťa. Tvrdí to gubernátor Kurskej oblasti Alexander Chinštein . K útoku došlo niekoľko hodín po tom, ako ukrajinské úrady oznámili, že pri útoku ruskej balistickej rakety na Kyjev zahynula najmenej jedna osoba a 13 bolo zranených.Po piatkovom útoku americkými raketami HIMARS na Ryľsk bolo hospitalizovaných ďalších desať ľudí vrátane 13-ročného dieťaťa, poznamenal Chinštein, no neposkytol bližšie podrobnosti. Rusko sa snaží potlačiť ukrajinskú protiofenzívu v Kurskej oblasti, ktorá sa začala začiatkom augusta, ale ukrajinské jednotky sú v regióne dobre opevnené.Odpaľovacie zariadenia HIMARS namontované na nákladných autách odpaľujú rakety navádzané GPS, ktoré sú schopné zasiahnuť ciele vzdialené až 80 kilometrov. Mobilné odpaľovacie zariadenia sú pre nepriateľa ťažko rozpoznateľné a po streľbe môžu rýchlo zmeniť polohu, aby unikli náletom.Americký prezident Joe Biden minulý mesiac povolil Ukrajine použiť rakety dodané z USA na zasiahnutie cieľov hlbšie na území Ruska, čím sa zmiernili obmedzenia na zbrane s dlhším doletom. Tento krok bol reakcia na to, že Rusko nasadilo tisíce severokórejských vojakov na posilnenie svojho vojnového úsilia.