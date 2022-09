Ukrajinských vojakov budú v Británii cvičiť, až kým to bude potrebné

Britský minister obrany Ben Wallace tvrdí, že podpora Ukrajiny v podobe výcviku vojakov bude pokračovať dovtedy, kým Kyjiv bude potrebovať viac vojakov na boj proti ruskej invázii. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Sky News.

6.9.2022 (Webnoviny.sk) -Spojené kráľovstvo informovalo, že výrazne rozšíri výcvikový program ukrajinskej armády . Malo by sa to dotknúť desiatok tisíc ukrajinských vojakov. Trvanie bojového výcviku sa predĺžilo z troch na päť týždňov a väčšina z neho sa bude naďalej konať v Británii. Od júnového začiatku výcviku už bolo na vojenských základniach na severe, juhozápade a juhovýchode Anglicka vycvičených približne 4 700 vojakov.Vojenskí inštruktori z ôsmich ďalších krajín vrátane Nového Zélandu, Švédska a Holandska sa spojili so svojimi britskými náprotivkami na rozšírenej výcvikovej misii. Britský minister obrany Wallace povedal, že to demonštruje „naše spoločné odhodlanie podporovať ozbrojené sily Ukrajiny“.„Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme im pomohli ochrániť ich domovy pred nelegálnou a nevyprovokovanou ruskou inváziou, a budeme v tom pokračovať, kým to bude potrebné. Podporujeme Ukrajinu,“ zdôraznil minister.