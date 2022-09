Mosty v Chersonskej oblasti sú nepriechodné, armáda zničila tri pontónové prechody Rusov

Všetky strategické mosty v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny sú nevhodné na transfer ťažkej techniky. Ukrajinské ozbrojené sily na juhu krajiny taktiež zničili už tri nepriateľské pontónové prechody. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na hovorkyňu armády na juhu krajiny Nataliu Humeňukovú

6.9.2022 (Webnoviny.sk) -„Nie sme ničitelia. Neničíme našu infraštruktúru, ale nedávame nepriateľovi možnosť využiť ju v jeho záujme. To znamená, že škoda, ktorá bola spôsobená, je dostatočne významná na to, aby sa tieto objekty nepoužívali. Ale okupanti v tom aj tak pokračujú, napriek tomu, že tým ohrozujú svoje životy. Naďalej sa pokúšajú o prepravu ťažkej techniky a munície,“ povedala Humeňuková.Tá dodala, že momentálne sú kľúčové tepny úplne neprejazdné. Trasy z polostrova Krym do Chersonskej oblasti sú navyše pod neustálou paľbou ukrajinských síl.