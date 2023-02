Ukrajinu čakajú počas najbližších dvoch mesiacov intenzívne boje, predpovedá tamojšia rozviedka

Ďalší Ramstein príde čoskoro

Straty Rusov sú oveľa väčšie

1.2.2023 (Webnoviny.sk) - Ukrajina stojí pred „veľmi aktívnou fázou“ vojny. Ako referuje web Ukrajinská pravda, tvrdí to hlavné spravodajské riaditeľstvo ukrajinského ministerstva obrany (GUR).„Sme v predvečer veľmi aktívnej fázy. Február aj marec budú intenzívne mesiace,“ povedal hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrij Jusov. Dodal, že situácia na fronte je teraz zložitá, keďže ruské jednotky pokračujú vo svojich útočných operáciách.Poznamenal, že Rusi pochopili, že medzinárodná podpora Ukrajiny sa zvyšuje a že „ďalší Ramstein príde čoskoro“.Tvrdí, že Rusi preto do boja neustále posielajú čiastočne mobilizovaných vojakov, ako aj zločincov z Wagnerovej skupiny a iných súkromných vojenských skupín.Šíria sa taktiež správy, že Moskva chce podniknúť mohutnú ofenzívu ešte predtým, ako Kyjiv dostane od Západu zásielku sľúbených tankov.Jusov hovorí, že straty Rusov sú oveľa väčšie ako straty, ktoré utrpela ukrajinská armáda, ale Rusi nemajú inú možnosť, ako sa pokúsiť bojovať s veľkým počtom vojakov.„Schopnosti a motivácia ukrajinských vojakov, plus ich vybavenie a zbrane, či už domáce alebo poslané ako pomoc od medzinárodných spojencov, sú to, čo v konečnom dôsledku zmení priebeh týchto útočných akcií,“ zakončil predstaviteľ rozviedky.