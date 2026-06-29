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29. júna 2026
Ukrajinu zasiahne vlna extrémnych horúčav, energetická sieť bude pod veľkým tlakom
Prevádzkovatelia siete zavádzajú obmedzenia spotreby elektriny, poškodená infraštruktúra funguje na hranici možností.
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Ukrajina sa v najbližších dňoch pripravuje na vlnu extrémnych horúčav, ktorá môže ešte viac zaťažiť energetickú sústavu oslabenú viac ako štyrmi rokmi ruskej invázie a opakovaných útokov na kritickú infraštruktúru.
Štátne hydrometeorologické centrum varovalo pred „intenzívnymi horúčavami“, pričom teploty majú v niektorých oblastiach dosahovať 35 až 38 stupňov Celzia.
Vojnové podmienky
Prevádzkovatelia elektrickej siete najmenej v piatich oblastiach krajiny už oznámili dočasné obmedzenia spotreby elektriny počas časti utorka.
„Horúčavy predstavujú vážnu skúšku aj pre zariadenia, ktoré fungujú vo vojnových podmienkach už viac ako štyri roky a prežili množstvo útokov,“ uviedol generálny riaditeľ energetickej spoločnosti Yasno Serhij Kovalenko.
Podľa neho je leto zároveň obdobím intenzívnych opráv energetickej siete poškodenej počas zimy ruskými útokmi, takže systém už teraz funguje na hranici svojich možností.
„Preto bude energetická sústava v najbližších dňoch pracovať vo veľmi napätom režime,“ dodal Kovalenko.
Desiatky miliárd dolárov
Ruské raketové a dronové útoky od začiatku invázie vo februári 2022 spôsobili ukrajinskej energetickej infraštruktúre škody za desiatky miliárd dolárov a pravidelne vedú k výpadkom elektriny počas zimných aj letných mesiacov.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) medzitým eviduje od 21. júna v Európe viac ako 1 300 nadmerných úmrtí spájaných s vlnou horúčav.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinu zasiahne vlna extrémnych horúčav, energetická sieť bude pod veľkým tlakom © SITA Všetky práva vyhradené.
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