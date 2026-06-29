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29. júna 2026

Sídlo Európskej komisie obmedzilo klimatizáciu pre vlnu horúčav, zamestnanec hovoril o „feudalizme“


Tagy: Klimatizácia

Budovu Berlaymont v Bruseli, kde sídli vedenie Európskej komisie, zasiahli technické obmedzenia spôsobené extrémnymi horúčavami. Klimatizačný systém museli na viacerých poschodiach odstaviť.



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gettyimages 1141764896 676x451 29.6.2026 (SITA.sk) - Budovu Berlaymont v Bruseli, kde sídli vedenie Európskej komisie, zasiahli technické obmedzenia spôsobené extrémnymi horúčavami. Klimatizačný systém museli na viacerých poschodiach odstaviť.


Európska komisia bola nútená v piatok obmedziť prevádzku klimatizačného systému vo svojom sídle Berlaymont v Bruseli v dôsledku pretrvávajúcej vlny horúčav. Ako referuje web Politico, zamestnanci budovy dostali na poludnie správu, podľa ktorej bolo „pre extrémne poveternostné podmienky“ potrebné vypnúť chladenie na poschodiach od prvého po siedme až do konca pracovného dňa.

Trinásťposchodová budova je sídlom predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, jej 26 komisárov a približne 3 000 zamestnancov. Kancelária predsedníčky sa nachádza na 13. poschodí, pričom väčšina eurokomisárov pracuje na ôsmom alebo vyššom poschodí.

Zamestnanci hovorili o feudalizme aj hanbe


Belgicko a veľká časť Európy v uplynulom týždni čelili mimoriadne vysokým teplotám, ktoré na viacerých miestach lámali rekordy. Európska komisia preto už začiatkom týždňa vydala odporúčania pre zamestnancov, v ktorých ich vyzvala, aby sa počas najteplejších hodín zdržiavali v interiéri, pravidelne pili vodu a podľa možnosti začínali pracovný deň skôr.

Odporúčania však vyvolali nespokojnosť medzi časťou zamestnancov, ktorí pracujú v budovách bez klimatizácie. Kritiku vyvolal aj fakt, že obmedzenie chladenia sa týkalo len nižších podlaží Berlaymontu. Jeden zo zamestnancov to označil za „feudalizmus“, keďže eurokomisári na horných poschodiach si mohli nechať zapnutú klimatizáciu. Ďalší pracovník hovoril o „hanbe“.

Nedostatočné rozšírenie klimatizácie


Ani na vyšších podlažiach však situácia nebola ideálna. Zamestnanec pracujúci na ôsmom poschodí uviedol, že napriek fungujúcej klimatizácii dosahovala vnútorná teplota 25,7 stupňa Celzia.

Vlna horúčav zároveň opätovne otvorila diskusiu o nedostatočnom rozšírení klimatizácie v európskych domácnostiach a kanceláriách. Podľa dostupných údajov má klimatizáciu približne pätina domácností v Európe. V Belgicku navyše približne pätina vlakov nie je vybavená klimatizačným systémom, čo prinútilo národného železničného dopravcu obmedziť viaceré spoje počas dopravnej špičky. Výpadky elektrickej energie súvisiace so zvýšenou spotrebou na chladenie zaznamenal v uplynulých dňoch aj Európsky parlament.


Zdroj: SITA.sk - Sídlo Európskej komisie obmedzilo klimatizáciu pre vlnu horúčav, zamestnanec hovoril o „feudalizme“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Klimatizácia
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