Umbrella Group zvýšila obrat o vyše 60 %, posilnila sa najmä v hypotékach

11.6.2025 (SITA.sk) -Spoločnosť začiatkom roka 2024 spojila sily so spoločnosťami, ktoré sa špecializujú najmä na hypotekárny trh. Každá zo spoločností funguje na slovenskom trhu viac ako 15 rokov, do spojenia tak všetci partneri priniesli vysokú odbornosť, ktorá je v oblasti financovania nehnuteľností veľmi dôležitá. Súčasťou poolov spoločnosti Umbrella Group sa koncom vlaňajška stala aj skupina 80 finančných sprostredkovateľov pod značkou, ktorí fungujú v okolí Žiliny, Banskej Bystrice a Oravy. Vďaka zlúčeniam by mal počet sprostredkovateľov v spoločnosti Umbrella Group prekročiť v tomto roku 300."Tešíme sa, že pripojenie značiek KAMAPRO, Hypomaklér a Finidea k Umbrella Group sa ukazuje ako úspešný ťah na finančnom trhu. Noví spolupracovníci prinášajú do spoločnosti cenné skúsenosti z praxe a zároveň si úplne prirodzene rozumieme aj po ľudskej stránke. Rovnako oceňujú širokú podporu našej spoločnosti vo forme moderných IT nástrojov, benefity nášho poolového fungovania s vysokými províziami a množstvo príležitostí na rozvoj. Jedným z najnovších benefitov je, že náklady vyplývajúce z transakčnej dane nebudeme prenášať na našich sprostredkovateľov, ale na úkor marže našej spoločnosti,” hovoría dodáva: "Naším cieľom bolo a stále je výrazne posilniť pozíciu firmy na sprostredkovateľskom trhu. Tento rok sa chceme ešte viac zamerať na rozšírenie a vylepšenie interných online nástrojov pre našich sprostredkovateľov a zjednodušiť im prácu. Zároveň vidíme veľký potenciál v rozvoji investícií našich klientov, o ktoré je čoraz väčší záujem. Ten zvyšuje aj momentálna volatilita na finančných trhoch a množstvo príležitostí, ktoré to prináša.”Umbrella Group vlani medziročne rástla dvojciferneSpoločnosť za minulý rok uzatvorila úvery v celkovom objeme 196 miliónov eur, čo je medziročne o 93 % viac. Z objemu tvorili 6,2 milióna eur spotrebné úvery. Spoločnosť najviac úverov sprostredkovala v bankách VÚB, ČSOB, Tatra banka a SLSP. Vo všetkých štyroch bankách sa Umbrella Group zaradila aj medziUmbrella Group ako jedna z najdlhšie pôsobiacich sprostredkovateľských spoločností na domácom trhu funguje na‒ na pool systéme s maximálnou mierou slobody, vlastných IT nástrojoch a firme s rodinnou atmosférou, ktorá je pružná aj ľudsky podporujúca."Manažovanie spoločnosti na bázenašim sprostredkovateľom prináša nielen viac slobody, ale aj vyššie provízie. Zároveň robíme všetko pre to, aby mali najlepšie podmienky na prinášanie kvalitných služieb pre klientov. Kontinuálne investujeme aj do vzdelávania a pravidelných školení. Na Umbrella Group konferenciách ako Bankový, Poistný či Investičný deň členov našich poolov pravidelne informujeme o novinkách na trhu, pozývame zaujímavých expertov nielen zo spolupracujúcich bánk a poisťovní. Naša spoločnosť funguje nanapriek tímu s približne 300 sprostredkovateľmi je naša komunikácia veľmi priateľská a menej formálna. Vážime si kvalitne vybudované vzťahy v našej spoločnosti, bez nich by spoločný úspech nebol možný,” uzatváraAj napriek manažérskym povinnostiam sú zakladajúci partneri firmy v nepretržitom kontakte s trhom a v prípade potreby dokážu poskytnúť spolupracujúcim tímom plnohodnotnú podporu.Spoločnosť plánuje aj v tomto roku pokračovať. Cieľom je ďalej zjednodušovať a automatizovať procesy a ponúknuť tak sprostredkovateľom aj klientom čo najväčší komfort pri uzatváraní zmlúv či správe klientov. Jedným z vlastných online nástrojov Umbrella Group je praktický online poisťovací portál GAMP.SK , ktorý ponúka jednoduché porovnanie cien povinného zmluvného a havarijného poistenia, cestovných poistiek aj poistenia nehnuteľností vrátane možnosti online uzatvorenia poistenia v priebehu pár minút.Informačný servis