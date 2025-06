Minister Susko podá odvolanie proti rozhodnutiu nezbaviť Klimenta funkcie sudcu

Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu SR 28. mája sudcu Najvyššieho súdu SR Juraja Klimenta uznal za vinného z disciplinárneho previnenia pre výrok o zdvihnutom prste všetkým, ktorí by chceli páchať trestnú činnosť. Ten predniesol pri rozhodovaní o väzbe advokáta Mareka Paru . Zároveň rozhodol, že mu neuloží disciplinárne opatrenie.Vo zvyšku disciplinárneho návrhu ministra spravodlivosti Borisa Suska súd Klimenta oslobodil. Minister spravodlivosti na Klimenta ešte v júli minulého roku podal disciplinárny návrh, na základe ktorého mal byť zbavený funkcie sudcu. Návrh zahŕňal tri skutky, ktoré sa týkajú Mareka Paru, advokáta a poradcu premiéra Roberta Fica Minister Susko vo svojom disciplinárnom návrhu tvrdil, že Kliment v roku 2022 pochybil, keď vzal advokáta Paru do väzby, pričom tak urobil skôr, ako bolo rozhodnuté o námietke zaujatosti voči nemu. Zároveň sa ministrovi nepáčilo, ako Kliment vyhlásil rozhodnutie o vzatí Paru do väzby.Konkrétne išlo o jeho slová o zdvihnutom prste všetkým, ktorí by chceli páchať trestnú činnosť. Ďalší skutok sa týkal Klimentových vyjadrení o Parovi v rozhovore pre denník Sme. Samotný Kliment v tejto súvislosti pred disciplinárnym súdom vyhlásil, že je nevinný.