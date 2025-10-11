|
Sobota 11.10.2025
Meniny má Valentína
|Denník - Správy
11. októbra 2025
Umelá inteligencia ako nová pracovná sila, firmy hľadajú rovnováhu medzi technológiou a človekom
Umelá inteligencia už dávno nie je len témou technologických konferencií. Stáva sa prirodzenou súčasťou každodennej ...
Podľa marketingového riaditeľa spoločnosti Seyfor Daniela Šturma sa kľúčový prínos AI ukrýva v jej schopnosti šetriť čas a odbúravať rutinu. „Zmysel umelej inteligencie nie je nahradiť ľudí, ale ušetriť im rutinu, ktorú lepšie a rýchlejšie zvládnu nové nástroje,“ vysvetľuje Šturm. Podľa neho každá opakujúca sa činnosť, od spracovania faktúr cez vyhľadávanie údajov až po sumarizáciu reportov, sa dá nahradiť automatizovaným procesom.
Budúcnosť je o spolupráci
Firmy tak dokážu získať nielen úsporu času, ale aj vyššiu kvalitu výstupov. „AI sa rozvíja rýchlym tempom a prakticky každý týždeň prináša nové funkcie. Najviac zasahuje juniorské pozície, čo kladie väčší dôraz na vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie. Budúcnosť je o spolupráci človeka a AI,“ dopĺňa Šturm.
Na podobnej vlne sa nieslo aj bratislavské podujatie ISA Business Pulse, ktoré zorganizovala Investment Support Association spolu so spoločnosťou Business Lease Slovakia. Viac než stovka manažérov z rôznych odvetví diskutovala o tom, ako digitalizácia mení biznis modely a prečo slovenské firmy stále nevyužívajú obrovské možnosti eurofondov či plánu obnovy. Napriek tomu, že v európskych fondoch ležia desiatky miliárd eur, mnohé podniky o ne nežiadajú.
Ako upozornil predseda predstavenstva Eosnebotra Michal Hort, granty a dotácie sú dnes dostupné pre široké spektrum firiem, vrátane veľkých spoločností. Podľa neho má Slovensko na sedemročné obdobie k dispozícii približne 30 miliárd eur určených na inovácie a digitalizáciu, pričom Európska komisia definuje tzv. Strategic Technologies Platform for Europe (STEP) ako rámec pre podporu strategických technológií.
AI sa v Business Lease stala prirodzenou súčasťou pracovných procesov. „Vnímame ju ako príležitosť usporiť čas, ktorý vieme využiť na rast firmy či iné ciele. Zapojili sme tzv. evanjelizátorov AI, ktorí zmapovali hlavné činnosti a následne sme ich zefektívnili pomocou umelej inteligencie,“ opisuje výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia Lucia Čišková. Spoločnosť zároveň implementovala Co-pilot a testuje nové nástroje ako Plaud, ktoré pomáhajú automatizovať bežné úlohy.
AI nie je univerzálny nástroj
Podľa Michala Anderleho, Consulting Directora spoločnosti Deloitte Central Europe, je úspech digitálnej transformácie podmienený kvalitnou prípravou a pochopením cieľa. „Väčšina projektov zlyhá kvôli odporu zamestnancov, nedostatku podpory vedenia alebo podceneniu komplexnosti procesu,“ upozorňuje. Ak je však proces dobre naplánovaný, môže podľa neho priniesť „dvojciferné zisky a výrazné zníženie nákladov“.
Anderle zároveň varuje, že AI nie je univerzálny nástroj vhodný na všetko. „Nie je ideálna v situáciách, kde je potrebný deterministický výsledok alebo úplná vysvetliteľnosť postupu. Napriek tomu dokáže automatizovať 80 až 90 percent prípadov a zvyšok ponechať na manuálne spracovanie,“ vysvetľuje. Dôležitá je podľa neho aj kvalita dát. Bez nej môže dôjsť k strate dôvery zákazníkov, čo je pri pravdepodobnostnej povahe AI ešte väčšie riziko.
Zdroj: SITA.sk - Umelá inteligencia ako nová pracovná sila, firmy hľadajú rovnováhu medzi technológiou a človekom © SITA Všetky práva vyhradené.
