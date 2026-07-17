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17. júla 2026
Umelá inteligencia dáva malým e-shopom silu veľkých firiem, najväčšou motiváciou je efektivita
Takmer všetky oslovené e-shopy využívajú umelú inteligenciu pri kontrole gramatiky, tvorbe textov alebo prekladoch webového obsahu. Umelá inteligencia sa zo sveta experimentov postupne presúva priamo do ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Takmer všetky oslovené e-shopy využívajú umelú inteligenciu pri kontrole gramatiky, tvorbe textov alebo prekladoch webového obsahu.
Umelá inteligencia sa zo sveta experimentov postupne presúva priamo do každodennej prevádzky slovenských firiem. Pre internetových obchodníkov už nie je iba nástrojom na tvorbu textov či obrázkov, ale stáva sa súčasťou vývoja nových služieb, analytiky, marketingu aj zákazníckej podpory. Prieskum medzi poprednými slovenskými e-shopmi ukázal, že AI výrazne mení spôsob, akým firmy pracujú a konkurujú si na trhu.
Takmer všetky oslovené e-shopy využívajú umelú inteligenciu pri kontrole gramatiky, tvorbe textov alebo prekladoch webového obsahu. Až tri štvrtiny z nich ju používajú aj na úpravu a tvorbu vizuálneho obsahu, produktových materiálov či propagačných videí. Potvrdzuje sa tak trend, že umelá inteligencia zatiaľ najviac zasahuje do rutinných činností, ktoré firmám zaberali veľké množstvo času. Najväčšou motiváciou pre zavádzanie AI je podľa oslovených spoločností zvýšenie efektivity zamestnancov a celých tímov. Firmy vďaka nej dokážu robiť úlohy rýchlejšie, lacnejšie alebo kvalitnejšie ako v minulosti.
Zaujímavým zistením prieskumu je, že medzi slovenskými e-shopmi dnes dominuje nástroj Claude od spoločnosti Anthropic. Používa ho 92,9 percenta oslovených firiem, čím predbehol aj známejšie riešenia ako ChatGPT od OpenAI, ktorý využíva 75 percent e-shopov, či Google Gemini so 64,3-percentným podielom. Nástroje na tvorbu grafiky, ako Canva AI alebo Midjourney, využívajú firmy menej často, no mnohé z nich kombinujú viacero riešení podľa konkrétnej potreby.
Napriek širokému rozšíreniu umelej inteligencie však firmy zatiaľ často nevedia presne vyčísliť, akú finančnú úsporu im prináša. Takmer polovica oslovených e-shopov nedokáže jej prínos v tomto smere jednoznačne vyhodnotiť. Zároveň sa nepotvrdzuje obava, že AI bude vo veľkom nahrádzať ľudí. Počty zamestnancov v dôsledku zavádzania umelej inteligencie znižovalo iba 14,3 percenta firiem. Častejšie dochádza k presunu pracovníkov na kvalifikovanejšie úlohy alebo k tomu, že firmy pri raste nemusia tak rýchlo prijímať nových ľudí.
Podľa predstaviteľov e-commerce sektora však AI mení samotnú rýchlosť podnikania. To, čo si kedysi vyžadovalo týždne alebo mesiace práce, dokážu firmy vďaka novým nástrojom zvládnuť v priebehu dní či dokonca hodín. „Umelá inteligencia zásadne mení rýchlosť, akou dokážu slovenské e-shopy inovovať. To, čo kedysi trvalo týždne alebo mesiace, dnes firmy zvládnu zaviesť za niekoľko dní a niekedy dokonca hodín,“ uviedol Michal Král, predseda asociácie E-commerce Slovakia.
AI zároveň podľa prieskumu pomáha zmenšovať rozdiel medzi veľkými a malými hráčmi. Menšie firmy získavajú prístup k možnostiam, ktoré boli v minulosti dostupné najmä veľkým spoločnostiam s rozsiahlymi tímami a vyšším kapitálom. „Ako malá firma teraz vieme robiť veci, ktoré by si v minulosti mohli dovoliť iba veľkí hráči. AI nám otvára príležitosti vďaka šikovnosti a nápadom, nie iba vďaka kapitálu,“ uviedla Dominika Strápek Ružová z e-shopu Doružova.
Až 60 percent oslovených e-shopov vníma, že nástroje umelej inteligencie zvýšili ich konkurencieschopnosť. Nejde pritom iba o jednoduché úlohy, ako sú texty či grafika. Firmy vidia veľký potenciál najmä v dátovej analytike, programovaní nových funkcií a zlepšovaní zákazníckych aplikácií.
Napriek rastúcemu záujmu však firmy narážajú aj na prekážky. Najväčšou je nedostatok času na zavádzanie nových riešení, ktorý označilo 64,3 percenta respondentov. Tretina spoločností zároveň stále nedôveruje úplne kvalite výstupov umelej inteligencie alebo nemá dostatočné know-how na jej efektívne využitie.
Firmy zároveň počítajú s tým, že AI nebude bezplatným pomocníkom. Až 89 percent respondentov ju považuje za vysokú alebo kritickú prioritu do budúcnosti. Väčšina e-shopov plánuje v najbližšom období investovať do týchto technológií od 1 000 do 10 000 eur, pričom časť menších spoločností pracuje s rozpočtami do 50 eur mesačne. Aj relatívne nízke náklady však môžu výrazne meniť možnosti malých podnikateľov.
Práve pre menšie projekty môže byť umelá inteligencia rozhodujúcim faktorom. Umožňuje totiž vytvoriť a prevádzkovať internetový obchod aj tímom alebo jednotlivcom, ktorí by si v minulosti podobné riešenie nedokázali zabezpečiť. „Pre jednoosobový projekt by bez AI nebolo možné začať,“ uviedol Martin Gašperan stojaci za e-commerce projektom Moutanica.
Zdroj: SITA.sk - Umelá inteligencia dáva malým e-shopom silu veľkých firiem, najväčšou motiváciou je efektivita © SITA Všetky práva vyhradené.
Umelá inteligencia sa zo sveta experimentov postupne presúva priamo do každodennej prevádzky slovenských firiem. Pre internetových obchodníkov už nie je iba nástrojom na tvorbu textov či obrázkov, ale stáva sa súčasťou vývoja nových služieb, analytiky, marketingu aj zákazníckej podpory. Prieskum medzi poprednými slovenskými e-shopmi ukázal, že AI výrazne mení spôsob, akým firmy pracujú a konkurujú si na trhu.
Takmer všetky oslovené e-shopy využívajú umelú inteligenciu pri kontrole gramatiky, tvorbe textov alebo prekladoch webového obsahu. Až tri štvrtiny z nich ju používajú aj na úpravu a tvorbu vizuálneho obsahu, produktových materiálov či propagačných videí. Potvrdzuje sa tak trend, že umelá inteligencia zatiaľ najviac zasahuje do rutinných činností, ktoré firmám zaberali veľké množstvo času. Najväčšou motiváciou pre zavádzanie AI je podľa oslovených spoločností zvýšenie efektivity zamestnancov a celých tímov. Firmy vďaka nej dokážu robiť úlohy rýchlejšie, lacnejšie alebo kvalitnejšie ako v minulosti.
Dominuje Claude od Anthropicu
Zaujímavým zistením prieskumu je, že medzi slovenskými e-shopmi dnes dominuje nástroj Claude od spoločnosti Anthropic. Používa ho 92,9 percenta oslovených firiem, čím predbehol aj známejšie riešenia ako ChatGPT od OpenAI, ktorý využíva 75 percent e-shopov, či Google Gemini so 64,3-percentným podielom. Nástroje na tvorbu grafiky, ako Canva AI alebo Midjourney, využívajú firmy menej často, no mnohé z nich kombinujú viacero riešení podľa konkrétnej potreby.
Napriek širokému rozšíreniu umelej inteligencie však firmy zatiaľ často nevedia presne vyčísliť, akú finančnú úsporu im prináša. Takmer polovica oslovených e-shopov nedokáže jej prínos v tomto smere jednoznačne vyhodnotiť. Zároveň sa nepotvrdzuje obava, že AI bude vo veľkom nahrádzať ľudí. Počty zamestnancov v dôsledku zavádzania umelej inteligencie znižovalo iba 14,3 percenta firiem. Častejšie dochádza k presunu pracovníkov na kvalifikovanejšie úlohy alebo k tomu, že firmy pri raste nemusia tak rýchlo prijímať nových ľudí.
Podľa predstaviteľov e-commerce sektora však AI mení samotnú rýchlosť podnikania. To, čo si kedysi vyžadovalo týždne alebo mesiace práce, dokážu firmy vďaka novým nástrojom zvládnuť v priebehu dní či dokonca hodín. „Umelá inteligencia zásadne mení rýchlosť, akou dokážu slovenské e-shopy inovovať. To, čo kedysi trvalo týždne alebo mesiace, dnes firmy zvládnu zaviesť za niekoľko dní a niekedy dokonca hodín,“ uviedol Michal Král, predseda asociácie E-commerce Slovakia.
AI zároveň podľa prieskumu pomáha zmenšovať rozdiel medzi veľkými a malými hráčmi. Menšie firmy získavajú prístup k možnostiam, ktoré boli v minulosti dostupné najmä veľkým spoločnostiam s rozsiahlymi tímami a vyšším kapitálom. „Ako malá firma teraz vieme robiť veci, ktoré by si v minulosti mohli dovoliť iba veľkí hráči. AI nám otvára príležitosti vďaka šikovnosti a nápadom, nie iba vďaka kapitálu,“ uviedla Dominika Strápek Ružová z e-shopu Doružova.
Firmy narážajú aj na prekážky
Až 60 percent oslovených e-shopov vníma, že nástroje umelej inteligencie zvýšili ich konkurencieschopnosť. Nejde pritom iba o jednoduché úlohy, ako sú texty či grafika. Firmy vidia veľký potenciál najmä v dátovej analytike, programovaní nových funkcií a zlepšovaní zákazníckych aplikácií.
Napriek rastúcemu záujmu však firmy narážajú aj na prekážky. Najväčšou je nedostatok času na zavádzanie nových riešení, ktorý označilo 64,3 percenta respondentov. Tretina spoločností zároveň stále nedôveruje úplne kvalite výstupov umelej inteligencie alebo nemá dostatočné know-how na jej efektívne využitie.
Firmy zároveň počítajú s tým, že AI nebude bezplatným pomocníkom. Až 89 percent respondentov ju považuje za vysokú alebo kritickú prioritu do budúcnosti. Väčšina e-shopov plánuje v najbližšom období investovať do týchto technológií od 1 000 do 10 000 eur, pričom časť menších spoločností pracuje s rozpočtami do 50 eur mesačne. Aj relatívne nízke náklady však môžu výrazne meniť možnosti malých podnikateľov.
Práve pre menšie projekty môže byť umelá inteligencia rozhodujúcim faktorom. Umožňuje totiž vytvoriť a prevádzkovať internetový obchod aj tímom alebo jednotlivcom, ktorí by si v minulosti podobné riešenie nedokázali zabezpečiť. „Pre jednoosobový projekt by bez AI nebolo možné začať,“ uviedol Martin Gašperan stojaci za e-commerce projektom Moutanica.
Zdroj: SITA.sk - Umelá inteligencia dáva malým e-shopom silu veľkých firiem, najväčšou motiváciou je efektivita © SITA Všetky práva vyhradené.
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