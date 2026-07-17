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17. júla 2026
Mestské zastupiteľstvo v Trnave bude mimoriadne rokovať o znížení počtu poslancov
Podľa zákona o obecnom zriadení majú mať mestá s počtom obyvateľov od 50 001 do 100 000 od 19 do 31 poslancov. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava bude v pondelok 20. júla rokovať mimoriadne. Hlavným ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Podľa zákona o obecnom zriadení majú mať mestá s počtom obyvateľov od 50 001 do 100 000 od 19 do 31 poslancov.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava bude v pondelok 20. júla rokovať mimoriadne. Hlavným dôvodom je určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre volebné obdobie 2026 – 2030. Podľa predloženého návrhu má v Trnave zostať šesť volebných obvodov, ale počet poslancov má klesnúť z terajších 31 na 27.
Mestské zastupiteľstvo schválilo volebné obvody aj počet poslancov tak ako boli doteraz na svojom júnovom zasadnutí. Toto uznesenie z hľadiska rovnosti volebného práva nie je podľa verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského primerané a je v rozpore s princípom rovnosti hlasu voliča.
Primátor Trnavy Peter Bročka preto predkladá poslancom návrh na zníženie počtu poslancov na 27, obyvatelia ich budú voliť tak ako doteraz v šiestich volebných obvodoch. Po novom by zostal zachovaný počet poslancov len vo volebnom obvode číslo 1 Trnava - stred a vo volebnom obvode 6, čo je časť Modranka. Ďalšie štyri volebné obvody by prišli o jedného poslanca.
Ak takýto návrh prejde, na jedného poslanca bude vo všetkých volebných obvodoch pripadať od 2204 po 2411 obyvateľov. „Navrhované rozdelenie zabezpečuje primeranú rovnosť hlasov voličov a spĺňa kritériá proporcionality zastúpenia podľa metodiky Verejného ochrancu práv SR,“ uvádza sa v návrhu, ktorý predkladá primátor Peter Bročka.
Podľa zákona o obecnom zriadení majú mať mestá s počtom obyvateľov od 50 001 do 100 000 od 19 do 31 poslancov, ich počet určuje mestské zastupiteľstvo.
Zdroj: SITA.sk - Mestské zastupiteľstvo v Trnave bude mimoriadne rokovať o znížení počtu poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava bude v pondelok 20. júla rokovať mimoriadne. Hlavným dôvodom je určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre volebné obdobie 2026 – 2030. Podľa predloženého návrhu má v Trnave zostať šesť volebných obvodov, ale počet poslancov má klesnúť z terajších 31 na 27.
Mestské zastupiteľstvo schválilo volebné obvody aj počet poslancov tak ako boli doteraz na svojom júnovom zasadnutí. Toto uznesenie z hľadiska rovnosti volebného práva nie je podľa verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského primerané a je v rozpore s princípom rovnosti hlasu voliča.
Primátor Trnavy Peter Bročka preto predkladá poslancom návrh na zníženie počtu poslancov na 27, obyvatelia ich budú voliť tak ako doteraz v šiestich volebných obvodoch. Po novom by zostal zachovaný počet poslancov len vo volebnom obvode číslo 1 Trnava - stred a vo volebnom obvode 6, čo je časť Modranka. Ďalšie štyri volebné obvody by prišli o jedného poslanca.
Ak takýto návrh prejde, na jedného poslanca bude vo všetkých volebných obvodoch pripadať od 2204 po 2411 obyvateľov. „Navrhované rozdelenie zabezpečuje primeranú rovnosť hlasov voličov a spĺňa kritériá proporcionality zastúpenia podľa metodiky Verejného ochrancu práv SR,“ uvádza sa v návrhu, ktorý predkladá primátor Peter Bročka.
Podľa zákona o obecnom zriadení majú mať mestá s počtom obyvateľov od 50 001 do 100 000 od 19 do 31 poslancov, ich počet určuje mestské zastupiteľstvo.
Zdroj: SITA.sk - Mestské zastupiteľstvo v Trnave bude mimoriadne rokovať o znížení počtu poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.
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