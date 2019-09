Umelá inteligencia môže pomôcť v mnohých oblastiach života

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Bratislava 27. septembra (TASR) - Slovensko sa radí medzi krajiny, ktoré najviac ovplyvní vývoj umelej inteligencie. Vlna globalizácie ustupuje a obchodné bariéry sa zvyšujú. Hoci sa nateraz strata pracovných miest zmiernila, môže sa objaviť nová hrozba zamestnanosti.O úlohe umelej inteligencie v nadchádzajúcom období, ako aj o tom, že umelú inteligenciu netreba brať ako hrozbu, ale ako perspektívnu oblasť, ktorá môže pomôcť vo viacerých oblastiach života, diskutovali v piatok v Bratislave účastníci konferencie, ktorú zorganizovala Americká obchodná komora v SR v spolupráci so Slovenským centrom pre výskum umelej inteligencie.Podľa výkonného riaditeľa Swiss Re Slovensko Nima Motazeda výskumy ukazujú, že až 70 % pracovných miest na Slovensku bude do desať rokov významne zmenených. Strojové učenie (machine learning) a umelá inteligencia zmenia charakter takmer každého zamestnania, prinesú však nové možnosti a vytvoria nové pracovné profily. Výzvou bude nielen dokonalé osvojenie si tejto zmeny, ale tiež chuť učiť sa a spolupracovať so strojmi.Technológie, podľa šéfa spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko Rudolfa Urbánka, na báze umelej inteligencie majú značný potenciál posilniť ľudskú vynaliezavosť, aby pomohli zlepšovať život.zdôraznil Gabriel Galgóci, prezident Americkej obchodnej komory v SR.