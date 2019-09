Kremeľ dúfa, že Washington nezverejní rozhovory Trumpa s Putinom

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 27. septembra (TASR) - Kremeľ dúfa, že Washington nezverejní prepisy telefonických rozhovorov medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, ako to urobil pri rozhovoroch šéfa Bieleho domu s lídrom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. S odvolaním sa na vyhlásenie hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova o tom v piatok informovala agentúra Interfax.odpovedal Peskov na otázku, či sa nebojí, že Biely dom v budúcnosti zverejní aj prepisy rozhovorov Trumpa s Putinom.Zverejnenie telefonátu medzi Trumpom a Zelenským pritom hovorca Kremľa označil za "".Biely dom v stredu zverejnil hrubý prepis júlového telefonického rozhovoru Trumpa so Zelenským, ktorého americký líder nabádal na spoluprácu pri vyšetrovaní obchodných aktivít bývalého amerického viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna Huntera, súvisiacich s Ukrajinou. Biden je významným politikom Demokratickej strany, ktorý chce kandidovať proti Trumpovi v budúcoročných prezidentských voľbách.Trump čelí podozreniu, že zneužil svoje postavenie a z vnútropolitických dôvodov vyvíjal nátlak na ukrajinského lídra. On sám však tvrdí, že v predmetnom telefonáte nebol prítomnýa postup dolnej komory Kongresu opisuje ako "Zelenskyj v stredu takisto vyhlásil, že sa necítil byť pod nátlakom, pričom telefonát zhodnotil akoZverejnený prepis nepotvrdil, že by Trump v júlovom rozhovore so Zelenským výslovne spájal americkú pomoc Ukrajine s vyšetrovaním Bidenových aktivít. V tom istom čase však Trump zmrazil americkú pomoc Ukrajine, ktorá bola uvoľnená iba v posledných týždňoch.