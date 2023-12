Umelá inteligencia, vojna na Ukrajine či v Izraeli boli témami rokovania medzi Pellegrinim a Sobotkom (foto)

Príchod umelej inteligencie

Slovensko už vyčerpalo svoje technické možnosti

Situácia v Izraeli

5.12.2023 (SITA.sk) - Bilaterálne vzťahy, prehlbovanie parlamentnej spolupráce, vojna na Ukrajine či situácia na Blízkom východe boli hlavnými témami rokovania medzi predsedom Národnej rady (NR) SR Petrom Pellegrinim (Hlas-SD) a predsedom rakúskeho parlamentu Wolfgangom Sobotkom Pellegrini informoval, že ich spolupráca na úrovni predsedov parlamentu je adekvátna a uvítal by, keby spolupráca medzi parlamentnými výbormi oboch krajín dosiahla intenzívnejšiu a vyššiu úroveň. Počas rokovania sa ďalej zhodli, že slovenské i rakúske výbory by mohli spolupracovať v oblasti nastavenia regulačného rámca pre umelú inteligenciu.„Umelá inteligencia začína a aj bude výrazne zasahovať do našich životov, a to nielen vo vzťahu k bežnému životu ľudí, ale aj vo vzťahu k demokracii a možnosti jej ovplyvnenia počas rôznych volieb na celom svete," tvrdí Pellegrini.Obaja predsedovia parlamentu zároveň veria, že nájdenie regulačného rámca môže byť vzorom pre vznik a prijatie takejto legislatívy na úrovni Európskej únie (EÚ ). Predseda slovenského parlamentu Sobotku taktiež uistil, že Slovensko ďalej nebude krajinou, ktorá sa spolieha, že sa s migračnou krízou nemusí vysporiadať.Témou rokovania oboch ústavných činiteľov bola aj vojna na Ukrajine. Pellegrini predsedu rakúskeho parlamentu ubezpečil, že Slovensko nemení svoj prístup na pomoci svojmu východnému susedovi. Dodal však, že naša krajina už vyčerpala svoje technické možnosti na poskytovanie vojenskej pomoci.„Všetká ostatná pomoc, ako sú komerčné kontrakty či vyzbrojovanie systémami, ktoré nakupujú iné strany bude v rámci výroby na Slovensku pokračovať ďalej," doplnil Pellegrini.V rozhovore sa dotkli aj témy povojnovej rekonštrukcie Ukrajiny. Predseda NR SR požiadal Sobotku o podporu myšlienky, aby sa v rámci povojnovej rekonštrukcie časť finančných prostriedkov investovala do východného Slovenska. „Ak chce EÚ pomáhať Ukrajine, musí sa priblížiť svojou infraštruktúrou až na hranice s Ukrajinou," povedal.V závere rokovania odsúdili útok Hamasu na Izrael. „Treba brať ohľad na obrovské množstvo civilných obetí, ktoré nemajú s teroristickým útokom nič spoločné. Považujem za dôležité, aby sa humanitárna pomoc k týmto ľuďom dostávala v takom objeme, v akom sa aj dostať má, pretože nevinné ženy a deti nesmú trpieť za niečo, čo nespôsobili," uzavrel Pellegrini.V rámci pondelňajšej zahraničnej pracovnej cesty položil predseda slovenského parlamentu kyticu k Pamätnej tabuli pri príležitosti založenia prvej Slovenskej národnej rady.