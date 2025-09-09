|
Utorok 9.9.2025
Archív správ
|Denník - Správy
09. septembra 2025
Umelci požadujú okamžité stiahnutie svojich diel v SNG, podľa nich Bang! Bang?! nie je výstava, ale hanba
Autori a autorky, ktorých diela sú na výstave Bang! Bang?! v Slovenskej národnej galérii (SNG) vyjadrili zásadný nesúhlas so zneužitím ich umenia a verejných zbierok. Vyplýva to ...
9.9.2025 (SITA.sk) - Autori a autorky, ktorých diela sú na výstave Bang! Bang?! v Slovenskej národnej galérii (SNG) vyjadrili zásadný nesúhlas so zneužitím ich umenia a verejných zbierok. Vyplýva to z vyhlásenia umelcov a umelkýň k výstave Bang! Bang?!, ktoré na tlačovej konferencii prečítal umelec a člen iniciatívy Umenie nebude ticho! Erik Šille.
„Bang! Bang?! nie je výstava, ale hanba,“ čítal Šille ďalej. Výsledok i prípravu projektu označili títo umelci za ďalší neodborný krok súčasného vedenia galérie, ktoré podľa nich nahrádza kvalitu kvantitou. Ďalej vo vyhlásení tvrdia, že kurátori nikoho z nich nekontaktovali, ani neoboznámili s podmienkami vystavenia, čo by malo byť podľa ich slov bežné.
„K našim dielam pristupujú ako k dekoráciám a kulisám bez významu. Sú náhodne a nezmyselne inštalované na chodbách, schodiskách alebo vedľa toaliet,“ uvádzajú vo vyhlásení s tým, že takéto nakladanie s dielami znevažuje ich hodnotu aj renomé samotných umelcov.
„Za normálnych okolností je vystavovať v SNG cťou. Súčasné vedenie však mení túto skúsenosť na hanlivú a dehonestujúcu,“ píšu v ňom ďalej. Následne skritizovali súčasného riaditeľa galérie Juraja Králika, ako aj umeleckého riaditeľa Martina Dostála. Tí sa podľa signatárov vyhlásenia zapísali neodbornosťou a neúctou k umeniu, a spájajú ich mená (umelcov) s inštitúciu, ktorá podkopáva profesionalitu. Diela vystavené v takýchto podmienkach podľa nich strácajú na hodnote, a to aj na trhu s umením.
„Dôrazne odmietame, aby naše práce legitimizovali amatérske konanie nominantov Slovenskej národnej strany. Byť zastúpený na výstave v SNG pod súčasným vedením znamená znehodnotiť dielo a vystaviť autora podozreniam z kolaborácie. To nás vylučuje z hodnotových projektov doma i v zahraničí, keďže aktuálna situácia na Slovensku mimoriadne rezonuje v medzinárodnom kontexte a v konečnom dôsledku aj znehodnocuje slovenské umenie,“ uviedli.
Odvolávajúc sa na autorský zákon signatári spomenuli osobnostné práva, ktoré sú neprenosné a zaručujú im ochranu pred hanlivým nakladaním s dielom, ktoré znižuje jeho hodnotu či poškodzuje autorovo dobré meno.
„To, čo sa deje na výstave Bang! Ban?! porušuje naše práva,“ uviedli podpísaní autori a autorky a požadujú okamžité stiahnutie svojich diel a ich uloženie do depozitára. Apelujú aj na ďalších autorov, aby sa k nim pridali, ak zdieľajú ich obavy. Na verejnosť sa tiež obrátili s tým, aby sa nezúčastňovala projektov a výstav v SNG. Tie podľa nich nie sú výsledkom odbornej práce, ale výsmechom slovenskej scéne i politickou manipuláciou s kultúrnym dedičstvom.
Pod výzvou sú podpísaní pozostalí po Erikovi Binderovi a Markovi Blažovi, ďalej Andrej Dúbravský, Viktor Frešo, pozostalí po Rudolfovi Filovi aj Jozefovi Jankovičovi, Bohdan Hostinák, Katarína Janečková, Otis Laubert, Miloš Novák, Roman Mondák, Štefan Papčo, Dorota Sadovská, Boris Sirka, Erik Šille, Martin Štrba, Miro Švolík, Lucia Tálová, Dezider Tóth, Ján Vasilko a pozostalá po Kataríne Závarskej.
Diana Klepoch Majdáková z iniciatívy Umenie nebude ticho! tiež prečítala žiadosť adresovanú Králikovi a Dostálovi. Autori a autorky z výstavy Bang! Bang?! v nej vyjadrili nesúhlas so zneužitím ich diel a odvolávajúc sa na autorský zákon v nej požiadali o stiahnutie diel z predmetnej výstavy.
SNG krátko pred predmetnou tlačovou besedou zaslala do médií reakciu na informácie, ktoré boli deň predtým publikované v článku Denníka N. Denník sa obrátil na viacerých umelcov a umelkyne, ktorých diela majú byť na predmetnej výstave prezentované a pýtal sa ich na komunikáciu s galériou v súvislosti s výstavou, ako aj na to, ako vnímajú vystavenie ich diel v SNG v súčasnom kontexte.
SNG viaceré tvrdenia z článku označila za nepravdivé a zavádzajúce, sú podľa nej podané takým spôsobom, aby vyvolali dojem neprofesionality, a to aj tam, kde boli riadne dodržané štandardné kurátorské postupy i legislatíva.
„Výstava Bang! Bang?! je zložená z umeleckých diel zo zbierok Slovenskej národnej galérie. SNG je výhradným vlastníkom týchto diel a má právo tieto diela vystavovať. Galéria teda v žiadnom prípade nekoná protiprávne ani neeticky,“ uviedla SNG. Galéria tiež uvádza, že zámerom jej vedenia bolo pripraviť z diel v zbierkach SNG reprezentatívnu prehliadku umeleckej tvorby od konca 60. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Verejnosti chcú sprístupniť obrazy, sochy a fotografie, ktoré roky neboli vystavované. „Tento krok je plnením základného poslania galérie – chrániť, uchovávať a prezentovať umelecké dedičstvo,“ napísali v reakcii zo SNG.
Galéria sa tiež vymedzila voči tvrdeniu, že generálny riaditeľ SNG Juraj Králik by mal byť medzi vystavujúcimi. SNG zdôraznila, že jej šéf nie je a nikdy nemal byť zaradený medzi vystavovaných umelcov. V prípade výstavy Bang! Bang?! je spolukurátorom. „Uvedená informácia v článku Denníka N je nepravdivá,“ uviedla SNG. Denník N ale zverejnil screenshot, z ktorého vyplýva, že Králik pôvodne bol v zozname vystavujúcich uvedený.
„So stále väčším znepokojením sledujeme cielenú antikampaň proti SNG a jej vedeniu. Súčasné vedenie nie je politickou nomináciou a nie je nijakým spôsobom naviazané na žiadnu politickú stranu, ako to verejnosti podsúva tento článok. Naopak, niektoré politicky motivované skupiny systematicky dlhodobo znevažujú galériu, vyzývajú ďalších umelcov na bojkot výstavy Bang! Bang!?, dokonca vyzývajú širokú verejnosť, aby galériu nenavštevovala. Súčasné vedenie SNG sa v celom rozsahu dištancuje od akejkoľvek politizácie tejto inštitúcie. Slovenská národná galéria bude aj naďalej napĺňať svoje poslanie – odborne a zodpovedne sa starať o umelecké zbierky a sprístupňovať ich širokej verejnosti,“ uzavrela galéria svoju reakciu.
SNG ešte na sklonku augusta potvrdila medializované informácie o tom, že deinštaluje dielo autorky Denisy Lehockej, a to práve z dôvodu prípravy výstavy Bang! Bang?!, ktorá si podľa vtedajšieho vyjadrenia inštitúcie vyžaduje značný priestor. Portál Aktuality.sk vtedy priniesol informáciu, že galéria k tomuto kroku pristúpila napriek nesúhlasu autorky. Lehockej dielo bolo umiestnené v Átriu na 1. poschodí, išlo o permanentné dielo do architektúry. Na svojom mieste malo zotrvať, pokiaľ by sa Lehocká so SNG nedohodla inak, no k tomu podľa jej vyjadrenia nedošlo. Galéria ju podľa Aktualít kontaktovala s tým, že dielo chcú zamurovať, proti čomu sa postavila. Napokon dostala informáciu, že dielo zvesia a uložia v depozitári. Podľa Lehockej argumentovala SNG tým, že pripravujú novú výstavu.
Autorka už vtedy vyzývala na bojkot SNG. Z oddelenia marketingu a komunikácie SNG vtedy pre agentúru SITA uviedli, že dielo je vo vlastníctve SNG a bude riadne a odborne odinštalované, prenesené na reštaurovanie a následne bezpečne uložené v depozitároch galérie. Autorku podľa ich vyjadrenia o zámere informovali. Zo SNG boli podľa platformy Otvorená kultúra! v ostatných týždňoch odinštalované aj ďalšie diela. Medzi nimi napríklad expozícia Model: Múzeum súčasného umenia, ktorého kurátorkou bola Lucia Gregorová Stach. Predmetné dielo v minulosti kritizovali aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) a premiér Robert Fico (Smer-SD)
