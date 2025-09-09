Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra

09. septembra 2025

Poddukelský umelecký ľudový súbor bude dominovať programu Národného dňa Slovenska na EXPO 2025


Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) sa tento týždeň predstaví na Svetovej výstave Expo 2025 v japonskej ...



titulka expo 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) sa tento týždeň predstaví na Svetovej výstave Expo 2025 v japonskej Osake, kde bude hlavným protagonistom galaprogramu počas Národného dňa Slovenska.


Do krajiny vychádzajúceho Slnka odcestovala krajinu reprezentovať cez 60-členná výprava umeleckého súboru, aby na svetovej scéne prezentovali program Poklady, v ktorom spolupracujú s projektom Party v 21. storočí.

Súbor so svojimi vystúpeniami zameranými na tradície Rusínov žijúcich na východe Slovenska, ale aj na tance z okolitých krajín, odohrá ročne takmer 80 predstavení a domácu kultúru prezentuje aj za hranicami Slovenska.

Prierez Slovenskom


Za hranice Európy však PUĽS vycestuje po vyše 50 rokoch, takže naozaj je to pre nás veľká príležitosť a veľká česť, že budeme reprezentovať Slovensko na slovenskom národnom dni,“ uviedol riaditeľ PUĽS-u Viliam Mikula.

Súbor sa 10. septembra v Osake predstaví s programom, ktorý kombinuje spev, tanec, hudbu a vizuálne umenie, pričom na javisku oživuje výtvarné umenie a rozpráva príbeh slovenských tradícií. Vystúpenie prinesie netradičné spracovanie slovenskej party – tradičnej ozdoby hlavy.

Je to vlastne taký prierez Slovenskom v rámci svadobných párt a prezentácie nášho bohatstva. Je tam miešanie rôznych žánrov,“ dodal Mikula. „Toto predstavenie je tak unikátne, a tak plošne reprezentuje celú našu krajinu, že je to naozaj to najvhodnejšie na jeho reprezentáciu,“ podotkol manažér súboru Matúš Jaško. Podľa speváčky Andrei Majtnerovej, v Japonsku chcú prezentovať autentické slovenské tradície.

Reprezentačný program


Do Japonska chceme určite priniesť našu kultúru, naše tradície čo sa týka folklóru, krojov alebo piesní, kde ukážeme rôzne regióny, či už Hrušov, Spiš alebo Zamagurie.“ Autor hudby k programu Poklady a dirigent Anton Kónya priblížil, že do predstavenia zakomponoval aj moderné hudobné prvky. „Každá oblasť Slovenska bola spracovaná iným spôsobom. Používali sme rôzne žánre ako drum&bass, funky či jazz. Myslím si, že je to zaujímavé pre široké publikum,“ uviedol.

Okrem hlavného galaprogramu odohrá PUĽS v Osake počas nasledujúcich dní ešte dve predstavenia v rámci reprezentačného programu, v ktorom k pripravenému programu pripojí aj ďalšie úspešné kúsky zo svojho portfólia. Na Expo 2025 sa Slovensko prezentuje od polovice apríla do polovice októbra s vlastnou expozíciou. Oficiálny Národný deň Slovenska pripadne na 10. septembra, pri príležitosti Dňa ústavy SR. Slávnostnú časť Národného dňa otvorí oficiálna delegácia vedená prezidentom SR Petrom Pellegrinim.


PUĽS tento rok oslavuje 70. výročie svojho vzniku. Od roku 1955, keď začínal ako ukrajinský ľudový súbor, odohral viac než 10-tisíc predstavení doma aj v zahraničí. Svoju históriu píše pod súčasným názvom od roku 1991. V rámci tanečnej, speváckej a hudobnej zložky združuje profesionálne umelecké teleso Prešovského samosprávneho kraja 40 umelcov.




Zdroj: SITA.sk - Poddukelský umelecký ľudový súbor bude dominovať programu Národného dňa Slovenska na EXPO 2025 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: EXPO 2025 Osaka Folklór Prezident Slovenskej republiky
