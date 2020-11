Umelcom ide pomáhať aj Remišová, na podporu podnikania v kultúre vyčlenila 1,5 milióna eur

Podporia päť oblastí

2.11.2020 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo výzvu v programe Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, ktorý je financovaný z grantov EHP (Európsky hospodársky priestor) a Nórska.Na podporu kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu je v novej výzve vyčlenených 1,5 milióna eur. V tlačovej správe o tom informoval Andrej Ďuríček z odboru komunikácie MIRRI SR s tým, že výzva je otvorená do 25. februára 2021.Jednotliví žiadatelia o grant môžu dostať príspevok od 50-tisíc eur do 200-tisíc eur. Granty z tejto výzvy môžu smerovať do piatich oblastí - aktivity umeleckých a kultúrnych centier a priestorov venujúcich sa živým vystúpeniam; umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné kultúrne činnosti; kultúrne, umelecké a vzdelávacie činnosti; písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry, vrátane prekladov a podpora bilaterálnej spolupráce v oblasti súčasného umenia a kultúry s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom.„Verím, že aj prostriedky z aktuálnej výzvy predstavujú nezanedbateľný grantový balíček, ktorý pracovníkom v kultúre, umení a kreatívnom priemysle umožní prekonať dopady koronakrízy,“ uviedla vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí), ktorej ministerstvo sa od októbra stalo riadiacim orgánom pre nórske a EHP fondy.Granty EHP a Nórska sú finančnou schémou, prostredníctvom ktorej Nórsko, Island a Lichtenštajnsko ako nečlenské štáty Európskej únie (EÚ) poskytujú finančné príspevky tým krajinám EÚ, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 percent priemeru.Na druhej strane je týmto prispievateľským štátom umožnený voľný pohyb tovarov, kapitálu, služieb a osôb v rámci všetkých členských krajín EÚ.V rámci predchádzajúcej výzvy s rovnakým zameraním boli podporené projekty zamerané napríklad na slovensko-islandskú spoluprácu pri rozvoji malých kultúrnych centier či podporu migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít. Špecifikom tejto výzvy je podmienka realizácie podporených projektov v partnerstve aspoň s jednou z inštitúcií z prispievateľských štátov.