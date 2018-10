Umelec namaľoval na hrob generála Franca červenú holubicu

Kvety položené na hrobe bývalého španielskeho diktátora generála Francisca Franca v bazilike v Údolí padlých, mauzóleu pri meste El Escorial neďaleko Madridu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 31. októbra (TASR) - Španielskeho umelca zadržali v stredu po tom, ako na hrobku bývalého diktátora Francisca Franca namaľoval červenú holubicu. Informovala o tom agentúra AP.Umelec Enrique Tenreiro na Francov náhrobný kameň v mauzóleu v Údolí padlých severozápadne od Madridu nasprejoval aj červenou farbou nápisCelú akciu zachytil na video novinár Pedro Armestre. Na zázname vidno kľačiaceho výtvarníka, ktorý sprejuje holubicu a nápis, následne prichádzajú členovia ochranky, ktorí ho zadržia.Polícia neskôr Tenreira oficiálne zatkla, vyplýva z vyhlásenia oddelenia španielskeho úradu pre národné dedičstvo, ktoré spravuje mauzóleum, kde v roku 1975 Francove telesné pozostatky umiestnili.Tenreiro zverejnil vyhlásenie, podľa ktorého svoje umelecké gesto urobil v mene Francových obetí.povedal pre novinára Armestra.pokračoval podľa španielskeho denníka El País.Ako pripomenula AP, incident sa stal v čase, keď španielska verejnosť diskutuje o exhumácii a následnom pochovaní telesných pozostatkov bývalého diktátora Franca. Španielska vláda sa zaviazala, že jeho pozostatky premiestni ešte v tomto roku.Generál Franco, ktorý vládol Španielsku tvrdou rukou od konca občianskej vojny (1936-39) až do svojej smrti, je pochovaný v impozantnej bazilike vytesanej do steny hory.Francovi pozostalí chcú jeho telesné pozostatky pochovať v rodinnej krypte v madridskej katedrále Almudena. Súčasná španielska vláda socialistického premiéra Pedra Sáncheza však plánuje telo bývalého diktátora pochovať na inom mieste. Španielsky parlament už schválil návrh zákona, ktorý má exhumáciu umožniť, a to aj napriek pretrvávajúcemu nesúhlasu jeho príbuzných a sympatizantov.Madrid sa obáva, že ak by Francove pozostatky uložili v katedrále Almudena, mohli by sa na tomto mieste začať zhromažďovať pravicoví radikáli a ďalší stúpenci bývalého španielskeho diktátora.