Piatok 14.11.2025
Denník - Správy
Kultúra Pohoda festival
14. novembra 2025
Umelecká oslava Nežnej revolúcie: Na Koncerte pre všímavých 2025 Peter Lipa, Sendreiovci, Už jsme doma, Meowlau x Val a ďalší
Už v pondelok, 17. novembra, sa uskutoční Koncert pre všímavých, ktorým si Bratislava pripomenie výročie Nežnej revolúcie. 20. ročník tohto výnimočného podujatia prinesie do bratislavského klubu Pink Whale pestrý hudobný program.
Zdieľať
Organizátori dnes uverejnili časový harmonogram koncertu.
V pondelok sa symbolicky presne o 17.11 hod. otvorí pre návštevníkov a návštevníčky paluba bratislavského klubu Pink Whale, podpalubie o 18.00 hod. Hudobný program zahája energické piesne Sendreiovcov. Na dvoch pódiách sa následne predstavia Peter Lipa s kapelou, česká undergroundová legenda Už jsme doma, či energický jazz-fusion projekt Samo Benko Orchestra. Mladú alternatívnu scénu tiež zastúpia drumnbass&popové duo Meowlau x Val a Punkinson, ktorý vo svojej hudbe odvážne kombinuje rap, drum & bass, techno, elektroniku a punk. Oslavu Nežnej revolúcie uzavrie svojím DJ setom Kristie Kardio.
Na podujatí, ktoré organizuje festival Pohoda v spolupráci s klubom Pink Whale, si budú môcť návštevníci a návštevníčky zakúpiť aj tričká z limitovanej edície venovanej sviatku 17. novembra a tlačené vstupenky na Pohodu 2026 za zvýhodnenú cenu. Navyše všetci návštevníci a návštevníčky budú mať vstup do miestnej sauny Bobor počas podujatia zadarmo.
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Nežný stage
22:00 – 22:40 Meowlau x Val (SK)
23:35 – 01:00 Kristie Kardio DJ set (SK)
Sametový sál
20:00 – 20:30 Samo Benko Orchestra (SK)
21:25 – 21:55 Punkinson (SK)
22:45 – 23:30 Už jsme doma (CZ)
Lístky na Koncert pre všímavých sa predávajú cez sieť TicketLIVE. Držitelia a držiteľky kariet ISIC a ITIC majú vstupné za zvýhodnenú cenu 15 eur.
Podujatie je podporené z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy. Partnermi podujatia sú Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia otvorenej spoločnosti, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a BKIS.
Koncert pre všímavých je súčasťou iniciatívy NEŽNÁ!, ktorá oživuje odkaz novembra '39 a '89 – ako sviatok slobody, solidarity, študentstva a spolupatričnosti.
