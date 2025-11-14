Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 14.11.2025
 Kultúra    Pohoda festival

14. novembra 2025

Umelecká oslava Nežnej revolúcie: Na Koncerte pre všímavých 2025 Peter Lipa, Sendreiovci, Už jsme doma, Meowlau x Val a ďalší



Už v pondelok, 17. novembra, sa uskutoční Koncert pre všímavých, ktorým si Bratislava pripomenie výročie Nežnej revolúcie. 20. ročník tohto výnimočného podujatia prinesie do bratislavského klubu Pink Whale pestrý hudobný program.



Zdieľať
Umelecká oslava Nežnej revolúcie: Na Koncerte pre všímavých 2025 Peter Lipa, Sendreiovci, Už jsme doma, Meowlau x Val a ďalší

Organizátori dnes uverejnili časový harmonogram koncertu.

V pondelok sa symbolicky presne o 17.11 hod. otvorí pre návštevníkov a návštevníčky paluba bratislavského klubu Pink Whale, podpalubie o 18.00 hod. Hudobný program zahája energické piesne Sendreiovcov. Na dvoch pódiách sa následne predstavia Peter Lipa s kapelou, česká undergroundová legenda Už jsme doma, či energický jazz-fusion projekt Samo Benko Orchestra. Mladú alternatívnu scénu tiež zastúpia drumnbass&popové duo Meowlau x Val a Punkinson, ktorý vo svojej hudbe odvážne kombinuje rap, drum & bass, techno, elektroniku a punk. Oslavu Nežnej revolúcie uzavrie svojím DJ setom Kristie Kardio.


Na podujatí, ktoré organizuje festival Pohoda v spolupráci s klubom Pink Whale, si budú môcť návštevníci a návštevníčky zakúpiť aj tričká z limitovanej edície venovanej sviatku 17. novembra a tlačené vstupenky na Pohodu 2026 za zvýhodnenú cenu. Navyše všetci návštevníci a návštevníčky budú mať vstup do miestnej sauny Bobor počas podujatia zadarmo.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

Nežný stage

19:15 – 19:55 Sendreiovci (SK)20:35 – 21:20 Peter Lipa (SK)
22:00 – 22:40 Meowlau x Val (SK)
23:35 – 01:00 Kristie Kardio DJ set (SK)

20:35 – 21:20 Peter Lipa (SK)
22:00 – 22:40 Meowlau x Val (SK)
23:35 – 01:00 Kristie Kardio DJ set (SK)

Sametový sál

20:00 – 20:30 Samo Benko Orchestra (SK)
21:25 – 21:55 Punkinson (SK)
22:45 – 23:30 Už jsme doma (CZ)

Lístky na Koncert pre všímavých sa predávajú cez sieť TicketLIVE. Držitelia a držiteľky kariet ISIC a ITIC majú vstupné za zvýhodnenú cenu 15 eur.

Podujatie je podporené z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy. Partnermi podujatia sú Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia otvorenej spoločnosti,  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a BKIS.


Koncert pre všímavých je súčasťou iniciatívy NEŽNÁ!, ktorá oživuje odkaz novembra '39 a '89 – ako sviatok slobody, solidarity, študentstva a spolupatričnosti.

