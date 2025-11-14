|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 14.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irma
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24hod.sk Kultúra Pohoda festival
14. novembra 2025
Video: Denis Bango hrá Fvck_Kvlt – klavírny koncert priamo pred The Cure na Pohode 2026
Festival Pohoda odštartuje v stredu 8. júla 2026 výnimočným extra dňom, ktorého headlinerom budú kultoví The Cure. Organizátori Pohody chceli, aby pred nimi zahralo silné mladé meno z domácej scény.
Zdieľať
Odporučili klavírnu verziu FVCK_KVLT a tú si napokon spomedzi viacerých tipov vybral aj Robert Smith. Pohoda 2026 týmto symbolicky začne svoj 30. ročník jedinečným extra dňom, v ktorom sa stretne svetová legenda s autentickou energiou slovenskej alternatívy.
Festival Pohoda odštartuje v stredu 8. júla 2026 výnimočným extra dňom, ktorého headlinerom budú kultoví The Cure. Chceli sme, aby pred nimi zahralo silné mladé meno z domácej scény. Odporučili sme klavírnu verziu FVCK_KVLT a tú si napokon spomedzi viacerých tipov vybral aj Robert Smith. Pohoda 2026 týmto symbolicky začne svoj 30. ročník jedinečným extra dňom, v ktorom sa stretne svetová legenda s autentickou energiou slovenskej alternatívy.
Denis Bango odohrá klavírny koncert, na ktorom zaznie prierez jeho hudobnou tvorbou známou pod pseudonymom Fvck_Kvlt, skladby z domovskej punkovej kapely The Wilderness aj výber nevydaných klavírnych kompozícií, ktoré sa dajú počuť iba na týchto raritných klavírnych vystúpeniach. K repertoáru pribudnú aj nové aranžmány z aktuálneho albumu Mŕtva revolúcia.
Byť súčasťou večera, ktorý uzavrie The Cure, je pre Denisa špeciálna pocta. „Myslím si, že už mi to na klavíri aj celkom ide. Nedávno som sa naučil pár nových akordov. Bude to dobré. Díky Pohoda a Robert za dôveru!“ hovorí s úsmevom.
„Pohoda dáva každý rok silný kredit aj domácim umelkyniam a umelcom. Aj pri potvrdzovaní The Cure sme trvali na tom, že pred samotnou kapelou chceme dať priestor niekomu z našej hudobnej scény a odporučili sme Denisa Banga. Kombinácia svetovo uznávanej legendy a mladého silného mena zo Slovenska je dôležitým gestom voči ľuďom tvoriacim kultúru v našej krajine. Som prevedčený, že Denis je tým správnym výberom – fascinuje ma jeho cesta z punkových klubov na veľké pódiá, jeho vášeň pre hudbu a rôzne podoby jeho tvorby. Som rád, že Robert Smith ukázal rešpekt voči scéne z krajiny, kam ide koncertovať a potvrdil aj tohto silného reprezentanta našej alternatívnej scény. Napokon, aj The Cure sú dôkazom, že aj s alternatívnou hudbou sa môžete stať celosvetovo známou legendou. Bude to silný večer,“ dodáva k výberu Denisa Banga Michal Kaščák.
Bango sa stal historicky prvým dvojnásobným držiteľom hudobných cien Radio_Head Awards v oboch hlavných kategóriách, keď v roku 2023 so svojím projektom Fvck_Kvlt a albumom CIGÁN ovládol domáce hudobné ocenenia. O dva roky neskôr vydal mimoriadne oceňovaný album Mŕtva revolúcia, ku ktorému patrí aj Manifest Mŕtvej revolúcie – experimentálny filozofický text, ktorý rámcuje ideový koncept celého diela.
Fvck_Kvlt ako sólový projekt trnavského punkáča a rapera Denisa Banga dlhodobo hýbe slovenskou alternatívnou scénou. S debutom Kvlt Teachings (2019) prekročil hranice regiónu, ohlas získal aj s nahrávkami Zabijem sa! (2020), CIGÁN (2023) a ďalšími EP, ktoré spájali trap, punk, phonk, r’n’b, hardstyle či metal. Fvck_Kvlt sa pohybuje naprieč žánrami, pričom si všetko produkuje sám – s autentickou energiou, ktorá presne vystihuje DIY ducha jeho tvorby.
Počas tohto výnimočného večera vystúpia pred The Cure okrem Denisa Banga aj The Twilight Sad a Just Mustard, obľúbené kapely Roberta Smitha a súčasťou bude aj nočná afterparty priamo na trenčianskom letisku.
THE CURE Extra Day organizuje festival Pohoda na trenčianskom letisku v stredu 8. júla 2026. K dispozícii sú samostatné lístky na stredu, kombo 4-dňové lístky na The Cure a festival Pohoda (8. – 11. júla 2026) ako aj upgrade lístok, ktorým si svoju už zakúpenú 3-dňovú vstupenku na Pohodu rozšírite o extra deň s The Cure.
Exkluzívnym partnerom festivalového extra dňa je spoločnosť ESET.
Súvisiace články:
Pohoda 2026: Legendárni The Cure vystúpia na Pohode, festival pridáva extra deň (28. 10. 2025)
Skvelá punk-rocková nádielka v podaní britských SOFT PLAY na Pohode 2026 (22. 10. 2025)
Baxter Dury – ikona britskej indie hudby na Pohode 2026 (20. 10. 2025)
Pohoda 2026: Gorillaz headlinerom tridsiateho ročníka Pohody (14. 10. 2025)
Pohoda 2025: Na festivale Pohoda má zastúpenie aj slovenská hudobná scéna (11. 7. 2025)
Pohoda 2025: V prvý deň Pohody vystúpi Nina Kohout aj Africa Express (10. 7. 2025)
Pohoda 2025: Namiesto Massive Attack na Pohode vystúpi projekt Africa Express, za ktorým stojí Damon Albarn, známy zo skupín Blur a Gorillaz. (8. 7. 2025)
Festival Pohoda 2025 opäť s EUrópa stage a EÚ Fun zónou vďaka Európskej komisii (5. 7. 2025)
Noví mediálni partneri festivalu Pohoda vtiahnu jej návštevníkov a návštevníčky do sveta podcastov (27. 6. 2025)
Veľký festival a veľká značka. Pohoda sa po desiatich rokoch opäť spojila so Zlatým Bažantom (10. 4. 2025)
Prečítajte si tiež
Umelecká oslava Nežnej revolúcie: Na Koncerte pre všímavých 2025 Peter Lipa, Sendreiovci, Už jsme doma, Meowlau x Val a ďalší