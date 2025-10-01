|
Streda 1.10.2025
Meniny má Arnold
|
Umenie, ktoré nemlčí: Biela noc je sondou do rozmanitosti súčasného sveta a výzvou k dialógu
Od piatkového večera do nedeľnej polnoci premení nádvoria, námestia, opustené budovy, nezvyčajné interiéry, parky a nábrežie na multimediálnu zážitkovú galériu, kde okrem bohatstva domácej scény ...
1.10.2025 (SITA.sk) - Od piatkového večera do nedeľnej polnoci premení nádvoria, námestia, opustené budovy, nezvyčajné interiéry, parky a nábrežie na multimediálnu zážitkovú galériu, kde okrem bohatstva domácej scény predstaví rozmanitú tvorbu autorov z Francúzska, Belgicka, Španielska, Ukrajiny, Poľska, Česka alebo Maďarska. Program na viac ako 50 adresách začína v piatok 3. októbra po siedmej hodine večer a je z veľkej časti prístupný zdarma. Vstup k vybraným dielam v interiéroch je spoplatnený.
Stať sa múzou maliarskych velikánov, obsadiť fasády vlastným portrétom, vnoriť sa pod svetelný vodopád, vyskákať si audiovizuálnu symfóniu, zamávať exotom v opustenej nemocnici, prejsť svetelnou alejou, hľadieť na svoje odrazy v zrkadlách, vyfotiť sa s neónovými kresbami, pozdraviť monumentálnu mačaciu hlavu, nechať sa pozorovať robotickým okom v historickej kaplnke, spoznať svoju digitálnu auru, nadchnúť sa laserovým tancom, pohltiť imerzívnou svetelnou architektúrou, ale tiež neodvrátiť zrak od náročných tém našich dní.
Biela noc už tradične prináša bohatý a pestrý program pre všetky generácie, ktorý v osvedčenom trojdňovom formáte predstaví rozmanitosť tvorby súčasných autorov – od hravých vizuálnych zásahov až po reflexie komplexných spoločenských tém. Tešiť sa môžeme na digitálne projekcie a svetelný dizajn, obľúbené mappingy a unikátne site-specific inštalácie, koncerty a performancie, ale aj netradičnú fontánu či objekty, výstavy, ilustrácie a kreatívne workshopy pre deti. Festivalové trasy povedú okrem nábrežia a historického centra aj do Nového Mesta či Vydrice, pribudne živá štvrť v okolí VŠMU a otvoria sa dvere viacerých bežne neprístupných budov – vrátane impozantnej vstupnej haly prvorepublikovej banky na Štúrovej 5, ktorá sa ponorí do intímnej atmosféry vďaka autorskej lávovej lampe Viktora Freša.
Pre obrovský divácky záujem sa do programu vráti aj multimediálny projekt Synchroscope, ktorý minulý rok ako prvý svojho druhu na Slovensku prepojil synchronizované plávanie s tancom, svetelným dizajnom, hudbou a zvukovou poéziou. Vizuálne prenikavá performance sa tentokrát predstaví v len nedávno otvorenej plavárni Pasienky – lístky je možné rezervovať už dnes a vyhnúť sa tak čakaniu.
"Zameraním na súčasné umenie sa festival stáva prirodzenou sondou do tém, príbehov a techník, ktoré dnes hýbu spoločnosťou aj nami samotnými. Niektoré diela odrážajú napätie a krízy, ktorým ako spoločnosť čelíme, iné prinášajú humor a nadhľad, zvýrazňujú mestskú architektúru a pozývajú k vizuálnemu zážitku,” približuje program festivalu jeho riaditeľka Zuzana Pacáková. "Teší ma, že Biela noc je platformou, kde sa tieto rozmanité prístupy stretávajú a vedú dialóg. Žijeme v turbulentnej dobe a považujeme za dôležité podporovať spolupráce naprieč žánrami, generáciami i inštitúciami. Reflektujeme vážnosť situácie, ale zároveň chceme do ulíc vniesť radosť z kreativity a slobodnej tvorby.”
Obľúbená vodná trasa povedie od Eurovea po Vydricu a okrem zahraničných hostí uvedie hravú inštaláciu Kobra viazanková od Viliama Slaminku či premiéru svetelných objektov od festivalových stálic BN Label. Tí sa pre svoje neónové kresby inšpirovali Bratislavčanmi a ich životom na nábreží. Podľa Pacákovej sú aj mnohé ďalšie diela tento rok inšpirované obyvateľmi mesta a od návštevníkov neočakávajú len pasívne pohľady – naopak, pozývajú k interakcii a aktivite. Naša prítomnosť, pohyb, dotyk či hlas tak diela dotvoria a ovplyvnia ich audiovizuálnu podobu.
Neprehliadnuteľným príkladom je multimediálna inštalácia TYTYTY od Lousyho Aubera, ktorá digitálne prepojí Hotel Kyjev s bývalým OD Prior na Kamennom námestí – ich ikonické fasády vďaka fotobúdke obsadia videoportréty samotných návštevníkov. Len o pár metrov ďalej belgickí Superbe pozvú ľudí vyskákať si farebnú audiovizuálnu symfóniu, zatiaľ čo pražské Lunchmeat Studio návštevníkom vygeneruje unikátnu digitálnu auru.
Hlavné námestie získa dočasnú dominantu v podobe monumentálneho objektu Emmy Zahradníkovej, v ktorom tlak ruky rozhoduje o tvare fluidnej "sféry”. Na Rybnom námestí ožije svetelná alej, ktorá sa v pravidelných intervaloch prebudí v multimediálnej performancii – rovnako často však vyzve ku kreatívnej svetelnej réžii aj okoloidúcich. Poľsko-slovenská autorská dvojica Ryś & Revický nám umožní spoznať špecifiká výtvarných smerov na vlastnom portréte – stačí si sadnúť pred impozantný rám, zvoliť historické obdobie a dovoliť umelej inteligencii vygenerovať našu podobizeň.
Na festivalovej mape sa prvýkrát objaví Kaplnka sv. Ladislava. V kontraste k jej sakrálnej architektúre vynikne interaktívny objekt českého tvorcu Antonína Kindla, ktorý podnecuje k zamysleniu nad potenciálom a hranicami zmyslového poznania strojov. Jeho mechanické OKO neustále pozoruje, analyzuje a vyhodnocuje okolie, pričom prirodzene robí chyby a vytvára si o svete alternatívne interpretácie. Metaforickým rozhovorom človeka so strojom je aj multimediálna inštalácia a performancia Petra Mazalána a Pavlíny Ebringerovej, inšpirovaná suitami J. S. Bacha. Spoločne vytvárajú imerzívny zážitok, ktorý prepája minulosť so súčasnosťou, ako aj ľudskú intimitu s digitálnou technológiou. Kontrapunkt futuristickej estetiky k prostrediu tvoria tiež inštalácie maďarského tvorcu, Dániela Besnyő. Od monumentálneho, 360-stupňového laserového tanca až po jemnú, hviezdicovú formu svetelného objektu na brehu Dunaja, Besnyő ozvláštni festivalové noci prepojením svetelného dizajnu, vedeckých poznatkov a umenia. Primaciálnemu námestiu bude dominovať kinetická inštalácia svetoznámeho francúzskeho štúdia Collectif Scale, v ktorej sa chirurgicky presná choreografia svetla spája s hudbou v intímnom, no živelnom dialógu. V inštalácii Jána Šicka na fasáde Goetheho inštitútu sa fragmenty myšlienok významného nemeckého spisovateľa Thomasa Manna stanú živým obrazom, ktorý reaguje na hlasy divákov. Útržky spisovateľových textov a dynamická typografia nás zároveň konfrontujú s otázkou, čo znamená hľadať pravdu a slobodu v digitálnej ére, kde text aj obraz podliehajú neustálej manipulácii.
Český umelec Michal Pustějovský svojimi site-specific svetelnými a kinetickými inštaláciami prebudí bývalé ľadovne vo Vydrici, ktoré majú vo festivalom programe premiéru. Novovznikajúca štvrť ožije aj poetikou jemných svetelných bodov od BN Label v Kempelenovom parku alebo priestorovou inštaláciou Niny A. Šoškovej, ktorá reflektuje súčasnosť prizmou popkultúry pod výpovedným názvom Hlavne sa usmievaj!
Vďaka aktívnej spolupráci študentov a vyučujúcich z Vysokej školy múzických umení festival rozvinie svoju trasu medzi Zámockou a Panenskou ulicou. Predstaví sa na nej nastupujúca generácia vizuálnych umelcov, scénografov, dizajnérov, tanečníkov, hudobníkov, svetelných dizajnérov aj performerov. Spoločne predstavia imerzívnu multimediálnu inštaláciu, budú diskutovať o svetle a svetelnom dizajne a univerzitnú štvrť oživia hudbou, mappingom, performanciami aj interaktívnymi prvkami. Spoločnosť im budú robiť aj streetartoví Exoti – hravé svetelné "plameniaky”, ktoré sa vyberú skúmať mágiu zrodenia do opustenej pôrodnice na Zochovej ulici.
Nové Mesto ožije v okolí hotela Doubletree by Hilton, kde návštevníkov čaká prechádzka pomedzi svetelné objekty inšpirované Dunajom, ako aj už spomínaná vodná performance na Pasienkoch alebo pásmo najlepších animovaných filmov pre deti pod hlavičkou Kino Fest Anča. Klub Neptune obohatí multimediálnou vrstvou svetelných línií a geometrických tvarov košická dvojica Kuzma & Schnelly. Veľkolepá imerzívna laserová krajina pohltí tiež Starú tržnicu. Linky a svetelné plochy v dialógu s architektúrou návštevníkov obklopia a poskytnú im rozmanité pohľady a pulzujúce vizuálne prekvapenia.
Súčasné umenie reflektuje spoločnosť v čase, ktorý žijeme, čo sa neraz odtláča v jeho námetoch – animátorky z Ové Pictures pracujú s témou dezinformácií a kritického myslenia, Dionýz Troskó s hosťami ted01 a Zuzanou Sabovou reflektujú spoločenské turbulencie a bujnejúci egocentrizmus. Zuzana Svatik monumentálnou ružovou fontánou otvára otázky postavenia žien v spoločnosti aj potrieb a možností verejného priestoru. Španielsky umelec Marc Vilanova v inštalácii Cascade prekladá do vizuálneho jazyka ľuďmi nepočuteľné zvuky vodopádov, ktoré sú však zásadné pre orientáciu migrujúcich vtákov. Cez pôsobivý svetelný vodopád, ktorý smieme precítiť aj dotykom, vyzýva k rešpektu k prírode a jej možno neviditeľných, no životne zásadných prvkov. Umelec slovensko-ukrajinského pôvodu Peter Baran sprítomňuje vojnu v susednej krajine príbehmi a fyzicky uchopiteľnými spôsobmi – inštaláciou, fotografiami a sochami, vrátane fragmentov zničených domovov, ktoré zozbieral z ulíc po ruských útokoch. Vojnový námet sa objavuje aj v projekcii No počkaj! Nu pogodi! slovenského autora Borisa Vitázeka. Vitázek pocit neustáleho napätia a možnej straty slobody spracúva na motíve rovnomennej ruskej rozprávky.
Oceňovaný fotograf Boris Németh sa cez portréty ľudí a ich osobné odkazy pýta Slovenska, ako sa má – a počas Bielej noci nás pozýva stať sa aktívnou súčasťou jeho fotopríbehov. Matúš Maťátko v inštalácii Revolucionár pracuje s nahrávkami z masových protestov z nedávnej slovenskej histórie, ako aj udalostí, ktoré zažívame dnes. Michael Bukovanský sleduje v krátkom dokumentárnom filme maliara Andreja Dúbravského, ktorý sa počas príprav olomouckej výstavy ocitá v centre kontroverzie a politizácie jeho tvorby a námetov. Slovenskí ilustrátori a ilustrátorky vyjadrujú úctu k renomovanej prehliadke Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) tým, že jej aktuálny ročník bojkotujú – a pozývajú divákov spoznať to najlepšie z detskej ilustrácie počas piatkového premietania do TOTO! je galéria. Festival hostí aj performanciu NE-PRÍBEH, kde sa padajúce telá stávajú metaforou vyčerpaných kultúrnych pracovníčok a pracovníkov, ako aj celkovej deštrukcie kultúrnych inštitúcií v krajine. Michaela Bednárová sa predstaví s netradičnou prezentáciou textilných objektov, v ktorých sa snúbi nostalgia s jemným humorom a ironickým komentárom k našim estetickým a hodnotovým stereotypom. Andrea Čepiššáková v Charitnej záhrade pod mestskými hradbami rozprestrie site-specific inštaláciu, v ktorej rôznorodá zbierka tanierov odkazuje na rôznorodosť ľudí, rodín, ich ciest a príbehov.
Jedným z hlavných cieľov Bielej noci je prinášať súčasné umenie bližšie k širokej verejnosti – diela vo verejnom priestore sú preto prístupné pre každého zdarma. Ak si však chcete dopriať plný zážitok vrátane pôsobivých interiérových inštalácií, je potrebné kúpiť si festivalovú permanentku. Trojdňový BN Pass v hodnote 20 eur je okrem iného vyjadrením podpory festivalu a cennou investíciou do jeho budúcnosti.
Všetky informácie o programe a vstupenkách nájdete na festivalovej mape a ostatných oficiálnych kanáloch Bielej noci, vrátane mobilnej aplikácie Biela noc, webovej stránky www.bielanoc.sk a sociálnych sietí festivalu (Facebook, Instagram).
3. – 5. október 2025 od 19.00 do 00.00 h
Vstupné (BN PASS) pre deti od 6 do 11 rokov: 5 EUR / exteriér zdarma
Vstupné (BN PASS) od 12 rokov: 20 EUR / exteriér zdarma
Deti do 5 rokov (vrátane), ľudia s preukazom ZŤP a ZŤP-S (aj so sprievodom) majú vstup zdarma, rovnako ako ľudia nad 62 rokov.
Niektoré umelecké špeciály (označené na mape aj webovej stránke) vyžadujú samostatné vstupné.
Festivalové permanentky sú dostupné online a počas festivalu aj na vybraných predajných miestach (piatok a sobota: 18.00 – 00.00 h, nedeľa: 18.00 – 22.00 h):
BN Pass zakúpený online je potrebné vymeniť za festivalový náramok na jednom z predajných miest, kde sa preukážete QR kódom z online nákupu.
Bratislava: https://goout.net/sk/biela-noc-bratislava-2025/szlvsyx/
Košice: https://goout.net/sk/biela-noc-kosice-2025/szmvsyx/
Zmena programu vyhradená.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Umenie, ktoré nemlčí: Biela noc je sondou do rozmanitosti súčasného sveta a výzvou k dialógu © SITA Všetky práva vyhradené.
Informačný servis
