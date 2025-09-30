Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 30.9.2025
 Meniny má Jarolím
 24hod.sk    Gala

30. septembra 2025

Krištáľové krídlo hľadá výnimočné osobnosti v 29. ročníku ocenenia


Oceňme výnimočné osobnosti Slovenska.



Zdieľať
Krištáľové krídlo hľadá výnimočné osobnosti v 29. ročníku ocenenia

Krištáľové krídlo hľadá výnimočné osobnosti v 29. ročníku ocenenia. Navrhnúť ich môže opäť aj verejnosť. Nominácie v jedenástich kategóriách môže posielať prostredníctvom online formulára na www.kristalovekridlo.sk do 17. novembra. 24hod.sk o spustení nominačnej kampane informovala za organizátorov Veronika Fuňová.


Dodala, že Krištáľové krídlo za 28 rokov ocenilo vyše 300 laureátov, ktorí sú dnes nielen uznávanými odborníkmi, ale aj inšpiráciou pre mladé generácie. „Mnohé osobnosti by ostali skryté, keby ich na ocenenie nenavrhli kolegovia, priatelia, fanúšikovia či ľudia, ktorých sa ich práca dotkla. Krištáľové krídlo dáva verejnosti jedinečnú možnosť vyjadriť rešpekt a vďaku,“ hovoria organizátori.

Nominácie a ocenenia sa udeľujú v desiatich kategóriách - výtvarné umenie, divadlo a audiovizuálne umenie, hudba, populárna hudba, šport, medicína a veda, publicistika a literatúra, hospodárstvo, filantropia, inovácie a startupy. Veľká porota každoročne udeľuje aj Mimoriadnu cenu za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný významný počin.

Návrh sa podáva prostredníctvom jednoduchého online formulára na www.kristalovekridlo.sk/online-nominacia. Stačí uviesť základné údaje o nominovanej osobnosti a dôvod, prečo by si ocenenie zaslúžila. „Treba si však uvedomiť, že Krištáľové krídlo nie je anketa ani súťaž popularity. O víťazoch nerozhoduje počet hlasov verejnosti, ale odborná porota zložená z uznávaných osobností a laureátov,“ pripomínajú organizátori s tým, že úlohou nominácií je otvoriť priestor pre inšpiratívne mená a životné príbehy, ktoré by si zaslúžili pozornosť. Porota následne z návrhov vyberá tých, ktorí najlepšie napĺňajú hodnoty a poslanie ocenenia.

O laureátoch rozhoduje nezávislá porota zložená z odborníkov, umelcov, športovcov či laureátov predchádzajúcich ročníkov. Tento rok sa k nej pridáva Ján Ďurovčík, režisér, choreograf a laureát Krištáľového krídla v roku 1999, ktorý posilní porotu v kategórii divadlo a audiovizuálne umenie. Tomáš Yxo Dohňanský zo skupiny Hex a laureát Krištáľového krídla v roku 2023 bude porotcom v kategórii populárna hudba. Ako ďalej informujú organizátori, porotcov v kategórii šport doplní Veronika Vadovičová, paralympijská reprezentantka a laureátka Krištáľového krídla v roku 2024. Ďalšie mená porotcov postupne zverejnia na sociálnych sieťach a kompletnú porotu pre každú kategóriu predstavia v októbri.

V poradí 29. ročník Krištáľového krídla vyvrcholí galavečerom v marci 2026, v priamom prenose ho uvidia aj diváci na televíznych obrazovkách.

