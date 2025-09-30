|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jarolím
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
30. septembra 2025
Umenie vraždiť doviedol do dokonalosti. Severské krimi Divotvorca
Môže byť vražda umeleckým dielom? A čo ak sa za dokonalou ilúziou skrýva ešte väčší plán?
Zdieľať
Divotvorca je mrazivý krimiromán, kde sa sochy, mýtické odkazy a drogová epidémia spájajú do hry, v ktorej ide o čas – aj o život.
Príbeh sa odohráva v súčasnom Štokholme, ktorý trpí pod ťarchou drogových gangov a smrtiacej epidémie fentanylu. Každý deň pribúdajú nové obete, násilie eskaluje a polícia balansuje na hrane vlastných možností.
Uprostred tejto apokalyptickej kulisy sa objaví niečo, čo by nikto nečakal – socha Dia, pripomínajúca jeden zo siedmich divov sveta. No nejde o nevinné umelecké gesto. Socha ukrýva vraždu. A táto vražda je len prvou z predzvestí hrôzostrašného plánu.
Ústrednou postavou je vyšetrovateľka Eva Nymanová, žena, ktorá už v prvom diele série ukázala, že sa nebojí vstúpiť do najtemnejších zákutí kriminality. Spolu s elitnou skupinou NOVA sa púšťa do vyšetrovania prípadov, ktoré nie sú len o kriminalite, ale aj o psychológii, symbolike a kultúrnych odkazoch.
Zápletka Divotvorcu je unikátna práve tým, že vrah nevidí vraždu iba ako akt násilia, ale ako umelecký čin. Postupne sa pred čitateľom odhaľuje séria vrážd, ktoré majú odkazovať na staroveké divy sveta. Ako skladačka, kde každá socha a každý symbol nesú posolstvo, ktoré treba rozlúštiť skôr, než pribudne ďalšia obeť.
Práve toto spájanie histórie, umenia a moderného zločinu robí knihu takou fascinujúcou. Dahl nás dokáže vtiahnuť do hry, kde sa fakt a fikcia prelínajú, a kde máte pocit, že by sa takýto šialený scenár mohol odohrať aj v realite.
Séria o Eve Nymanovej je Dahlov najnovší projekt. Už prvý diel zožal veľký úspech vo Švédsku a Divotvorca ho ešte znásobil. Autor sa pri písaní inšpiroval nielen súčasnou krízou okolo fentanylu, ale aj vlastnou fascináciou starovekými civilizáciami a ich odkazom v dnešnom svete. Netají sa tým, že ho baví prepájať realitu a symboliku, čo robí z jeho kníh viac než „len“ klasické krimi.
Čaká vás strhujúce tempo, nezabudnuteľná vyšetrovateľka, mrazivá atmosféra Štokholmu a hlavne – zápletka, ktorá spája vraždu a umenie spôsobom, aký ste ešte nezažili.
Ak máte radi severské detektívky, kde sa kombinuje drsný realizmus so štipkou filozofie a symboliky, Divotvorca vás nadchne. Je to kniha, ktorá nielen baví, ale aj núti premýšľať. Každý dielik skladačky má svoje miesto. Spájanie umenia a vrážd je niečo, čo v kriminálnom žánri nebýva také časté a tu to funguje skvele.
Prečítajte si tiež
Twenty One Pilots na Colours of Ostrava 2026 uzavrú svoj príbeh – VIDEO, FOTO