|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jarolím
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. septembra 2025
PMÚ koná proti TV Markíza a TV JOJ pre obmedzovanie možnosti pretáčania reklám
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) začal správne konania voči dvom komerčným televíziám, TV Markíza a ...
Zdieľať
30.9.2025 (SITA.sk) - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) začal správne konania voči dvom komerčným televíziám, TV Markíza a TV JOJ, pre podozrenie zo zneužívania dominantného postavenia v súvislosti s obmedzovaním možnosti pretáčania reklám pri sledovaní programov z archívu.
PMÚ rozšíril koncom júla 2025 prebiehajúce konanie voči TV Markíza o ďalší skutok týkajúci sa obmedzovania pretáčania reklám. V auguste 2025 začal podobné konanie aj voči TV JOJ.
Vyšetrovanie naznačuje, že televízie mohli uplatňovať neprimerané obchodné podmienky voči prevádzkovateľom retransmisie (operátorom), ktorí následne implementovali obmedzenia pretáčania reklám. Toto obmedzenie znížilo flexibilitu divákov pri sledovaní najsledovanejších televíznych staníc na trhu.
Podľa zákona môže PMÚ za zneužitie dominantného postavenia uložiť pokutu až do výšky 10 % z celosvetového obratu podnikateľa za predchádzajúce účtovné obdobie.
Začatie správneho konania však neznamená, že podnikateľ porušil pravidlá súťaže, ani nepredurčuje závery, ku ktorým PMÚ dospeje v rozhodnutí.
Zdroj: SITA.sk - PMÚ koná proti TV Markíza a TV JOJ pre obmedzovanie možnosti pretáčania reklám © SITA Všetky práva vyhradené.
PMÚ rozšíril koncom júla 2025 prebiehajúce konanie voči TV Markíza o ďalší skutok týkajúci sa obmedzovania pretáčania reklám. V auguste 2025 začal podobné konanie aj voči TV JOJ.
Vyšetrovanie naznačuje, že televízie mohli uplatňovať neprimerané obchodné podmienky voči prevádzkovateľom retransmisie (operátorom), ktorí následne implementovali obmedzenia pretáčania reklám. Toto obmedzenie znížilo flexibilitu divákov pri sledovaní najsledovanejších televíznych staníc na trhu.
Podľa zákona môže PMÚ za zneužitie dominantného postavenia uložiť pokutu až do výšky 10 % z celosvetového obratu podnikateľa za predchádzajúce účtovné obdobie.
Začatie správneho konania však neznamená, že podnikateľ porušil pravidlá súťaže, ani nepredurčuje závery, ku ktorým PMÚ dospeje v rozhodnutí.
Zdroj: SITA.sk - PMÚ koná proti TV Markíza a TV JOJ pre obmedzovanie možnosti pretáčania reklám © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Krištáľové krídlo hľadá výnimočné osobnosti v 29. ročníku ocenenia
Krištáľové krídlo hľadá výnimočné osobnosti v 29. ročníku ocenenia
<< predchádzajúci článok
Umenie vraždiť doviedol do dokonalosti. Severské krimi Divotvorca
Umenie vraždiť doviedol do dokonalosti. Severské krimi Divotvorca