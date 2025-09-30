Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 30.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jarolím
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zaujímavosti

30. septembra 2025

PMÚ koná proti TV Markíza a TV JOJ pre obmedzovanie možnosti pretáčania reklám


Tagy: Dominantné postavenie Obmedzenia reklamy Televízia Zneužívanie

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) začal správne konania voči dvom komerčným televíziám, TV Markíza a ...



Zdieľať
pmu e1754325763387 676x567 30.9.2025 (SITA.sk) - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) začal správne konania voči dvom komerčným televíziám, TV Markíza a TV JOJ, pre podozrenie zo zneužívania dominantného postavenia v súvislosti s obmedzovaním možnosti pretáčania reklám pri sledovaní programov z archívu.


PMÚ rozšíril koncom júla 2025 prebiehajúce konanie voči TV Markíza o ďalší skutok týkajúci sa obmedzovania pretáčania reklám. V auguste 2025 začal podobné konanie aj voči TV JOJ.

Vyšetrovanie naznačuje, že televízie mohli uplatňovať neprimerané obchodné podmienky voči prevádzkovateľom retransmisie (operátorom), ktorí následne implementovali obmedzenia pretáčania reklám. Toto obmedzenie znížilo flexibilitu divákov pri sledovaní najsledovanejších televíznych staníc na trhu.

Podľa zákona môže PMÚ za zneužitie dominantného postavenia uložiť pokutu až do výšky 10 % z celosvetového obratu podnikateľa za predchádzajúce účtovné obdobie.

Začatie správneho konania však neznamená, že podnikateľ porušil pravidlá súťaže, ani nepredurčuje závery, ku ktorým PMÚ dospeje v rozhodnutí.


Zdroj: SITA.sk - PMÚ koná proti TV Markíza a TV JOJ pre obmedzovanie možnosti pretáčania reklám © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dominantné postavenie Obmedzenia reklamy Televízia Zneužívanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Krištáľové krídlo hľadá výnimočné osobnosti v 29. ročníku ocenenia
<< predchádzajúci článok
Umenie vraždiť doviedol do dokonalosti. Severské krimi Divotvorca

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 