Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 22.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Móric
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. septembra 2025

ÚMS je pripravená na diskusiu, ale predĺženie súčasného volebného obdobia primátorov odmieta


Tagy: konsolidácia Predseda parlamentu

Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s predĺžením súčasného volebného obdobia starostov a primátorov na päť rokov. Primátori členských miest únie sa ...



Zdieľať
65b244c439cce093117866 676x451 22.9.2025 (SITA.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s predĺžením súčasného volebného obdobia starostov a primátorov na päť rokov. Primátori členských miest únie sa na tom zhodli na pondelkovom rokovaní Republikovej rady ÚMS.

Diskusia o zmenách


Primátori a starostovia boli zvolení na štyri roky v súlade s Ústavou SR, a ctia si platné ústavné princípy,“ zdôraznila ÚMS s tým, že je pripravená na diskusiu o prípadných zmenách pre budúce volebné obdobia.

To však len za predpokladu, že sa na nich dohodnú všetky zainteresované strany a že budú v súlade s princípmi právneho štátu. ÚMS svoje oficiálne stanovisko zaslala predsedovi Národnej rady SR Richardovi Rašimu (Hlas-SD) a rovnako to dala na vedomie štátnemu tajomníkovi ministerstva vnútra Michalovi Kaliňákovi.

Reálne problémy


Nesúhlas s predĺžením prebiehajúceho volebného obdobia o jeden rok vyjadrili 9. septembra aj starostovia mestských častí Bratislavy. Takýto krok, ktorý zvažuje vláda v rámci konsolidačných opatrení, nepovažujú za správny. Jednomyseľne sa na tom zhodli starostky a starostovia na pravidelnom stretnutí Regionálneho združenia mestských častí.

Starostovia sú názoru, že by to nebolo v súlade s princípmi demokracie. Starostovia nenamietajú voči predĺženiu funkčného obdobia od nasledujúcich volieb. Vláda by podľa starostov mala nateraz riešiť reálne problémy obcí a miest, ako napríklad fakt, že slovenské obce a mestá majú o polovicu nižšie daňové príjmy než obce v Česku, aj keď musia poskytovať rovnakú úroveň služieb.


Zdroj: SITA.sk - ÚMS je pripravená na diskusiu, ale predĺženie súčasného volebného obdobia primátorov odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: konsolidácia Predseda parlamentu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kyjev pod svoju kontrolu opäť získal ďalšie územie v Doneckej oblasti
<< predchádzajúci článok
PS zvoláva okrúhly stôl, s partnermi a organizáciami chce vyriešiť spoločný postup k 17. novembru

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 