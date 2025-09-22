|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 22.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Móric
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. septembra 2025
ÚMS je pripravená na diskusiu, ale predĺženie súčasného volebného obdobia primátorov odmieta
Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s predĺžením súčasného volebného obdobia starostov a primátorov na päť rokov. Primátori členských miest únie sa ...
Zdieľať
22.9.2025 (SITA.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s predĺžením súčasného volebného obdobia starostov a primátorov na päť rokov. Primátori členských miest únie sa na tom zhodli na pondelkovom rokovaní Republikovej rady ÚMS.
„Primátori a starostovia boli zvolení na štyri roky v súlade s Ústavou SR, a ctia si platné ústavné princípy,“ zdôraznila ÚMS s tým, že je pripravená na diskusiu o prípadných zmenách pre budúce volebné obdobia.
To však len za predpokladu, že sa na nich dohodnú všetky zainteresované strany a že budú v súlade s princípmi právneho štátu. ÚMS svoje oficiálne stanovisko zaslala predsedovi Národnej rady SR Richardovi Rašimu (Hlas-SD) a rovnako to dala na vedomie štátnemu tajomníkovi ministerstva vnútra Michalovi Kaliňákovi.
Nesúhlas s predĺžením prebiehajúceho volebného obdobia o jeden rok vyjadrili 9. septembra aj starostovia mestských častí Bratislavy. Takýto krok, ktorý zvažuje vláda v rámci konsolidačných opatrení, nepovažujú za správny. Jednomyseľne sa na tom zhodli starostky a starostovia na pravidelnom stretnutí Regionálneho združenia mestských častí.
Starostovia sú názoru, že by to nebolo v súlade s princípmi demokracie. Starostovia nenamietajú voči predĺženiu funkčného obdobia od nasledujúcich volieb. Vláda by podľa starostov mala nateraz riešiť reálne problémy obcí a miest, ako napríklad fakt, že slovenské obce a mestá majú o polovicu nižšie daňové príjmy než obce v Česku, aj keď musia poskytovať rovnakú úroveň služieb.
Zdroj: SITA.sk - ÚMS je pripravená na diskusiu, ale predĺženie súčasného volebného obdobia primátorov odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.
Diskusia o zmenách
„Primátori a starostovia boli zvolení na štyri roky v súlade s Ústavou SR, a ctia si platné ústavné princípy,“ zdôraznila ÚMS s tým, že je pripravená na diskusiu o prípadných zmenách pre budúce volebné obdobia.
To však len za predpokladu, že sa na nich dohodnú všetky zainteresované strany a že budú v súlade s princípmi právneho štátu. ÚMS svoje oficiálne stanovisko zaslala predsedovi Národnej rady SR Richardovi Rašimu (Hlas-SD) a rovnako to dala na vedomie štátnemu tajomníkovi ministerstva vnútra Michalovi Kaliňákovi.
Reálne problémy
Nesúhlas s predĺžením prebiehajúceho volebného obdobia o jeden rok vyjadrili 9. septembra aj starostovia mestských častí Bratislavy. Takýto krok, ktorý zvažuje vláda v rámci konsolidačných opatrení, nepovažujú za správny. Jednomyseľne sa na tom zhodli starostky a starostovia na pravidelnom stretnutí Regionálneho združenia mestských častí.
Starostovia sú názoru, že by to nebolo v súlade s princípmi demokracie. Starostovia nenamietajú voči predĺženiu funkčného obdobia od nasledujúcich volieb. Vláda by podľa starostov mala nateraz riešiť reálne problémy obcí a miest, ako napríklad fakt, že slovenské obce a mestá majú o polovicu nižšie daňové príjmy než obce v Česku, aj keď musia poskytovať rovnakú úroveň služieb.
Zdroj: SITA.sk - ÚMS je pripravená na diskusiu, ale predĺženie súčasného volebného obdobia primátorov odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kyjev pod svoju kontrolu opäť získal ďalšie územie v Doneckej oblasti
Kyjev pod svoju kontrolu opäť získal ďalšie územie v Doneckej oblasti
<< predchádzajúci článok
PS zvoláva okrúhly stôl, s partnermi a organizáciami chce vyriešiť spoločný postup k 17. novembru
PS zvoláva okrúhly stôl, s partnermi a organizáciami chce vyriešiť spoločný postup k 17. novembru