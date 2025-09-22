Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

22. septembra 2025

PS zvoláva okrúhly stôl, s partnermi a organizáciami chce vyriešiť spoločný postup k 17. novembru


Najsilnejšia opozičná strana Progresívne Slovensko (PS) zvoláva na piatok 26. septembra okrúhly stôl, na ktorom chce dohodnúť spoločný postup k 17. ...



Zdieľať
657206ec4bc63712393118 676x451 22.9.2025 (SITA.sk) - Najsilnejšia opozičná strana Progresívne Slovensko (PS) zvoláva na piatok 26. septembra okrúhly stôl, na ktorom chce dohodnúť spoločný postup k 17. novembru.

Spoločný postup


Ak chceme uštedriť Ficovi prehru, musíme konať koordinovane. Vnímam, že názory na formu protestu 17. novembra, vrátane alternatívy ‚generálny štrajk‘, sa rôznia - v opozícii, ale aj v odboroch, u zamestnávateľov a v občianskej spoločnosti. Toto je tak vážna vec, že si nemôžeme posielať odkazy cez médiá a trieštiť sily,“ uviedol na sociálnej sieti líder PS Michal Šimečka. Na okrúhly stôl pozýva PS svojich politických partnerov, zástupcov občianskej spoločnosti, firiem a iných organizácií.

Musíme si spolu sadnúť, vymeniť si názory a nápady a dospieť ku spoločnému postupu. Pre mňa je jedna vec zásadná - 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu, si musíme uctiť dôstojne a spoločne musíme povedať rázne NIE ťahaniu Slovenska do Moskvy a ožobračovaniu, ktoré táto vláda pácha na našich občanoch,“ dodal Šimečka.

Kúpa vily pre ministerstvo vnútra


PS v pondelok zároveň na sociálnej sieti kritizovalo ministerstvo vnútra za to, že minister Matúš Šutaj Eštok zverejnil ďalšie „konsolidačné opatrenie“ – kúpu vily za 2,5 milióna eur pre rezort vnútra.

Hovoriť o reprezentatívnych sídlach pre ústavných činiteľov je úplne legitímne. Ale oznámiť takýto obrovský výdavok skôr ako šetriace opatrenia, po tom, ako na ľudí uvalili Ficovu drahotu a ženú nás do chudoby zvýšením odvodov... to je neuveriteľne amatérske,“ uviedlo hnutie.

Vo vile pri Bratislavskom hrade má bývať niektorí z troch najvyšších ústavných činiteľov. Vyriešiť bývanie vrcholných ústavných činiteľov ukladá vláde schválený zákon Lex Atentát. Ako informovala STVR, vo vile býval počas druhej svetovej vojny hlavný ideológ úradu propagandy fašistického slovenského štátu Tido Jozef Gašpar.


Zdroj: SITA.sk - PS zvoláva okrúhly stôl, s partnermi a organizáciami chce vyriešiť spoločný postup k 17. novembru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: 17. november Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia Minister vnútra SR Predseda Progresívneho Slovenska
ÚMS je pripravená na diskusiu, ale predĺženie súčasného volebného obdobia primátorov odmieta
